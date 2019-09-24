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連千毅「麻吉」還原血腥夜：阿仁刀殺天龍堂大哥　天道、竹聯爆復仇計畫

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圖、文／鏡週刊

自稱「亞洲直播天王」的網路購物直播主連千毅，上週因與另一名直播主鄭又仁在網路互嗆，雙方人馬連續3天在高雄聚眾鬧事、駕車衝撞、開槍示威，引發關注。為壓制雙方氣焰，檢警大動作逮捕連、鄭到案。

▲▼直播主之亂。（圖／鏡週刊提供）

▲知名直播主連千毅因與另名直播主鄭又仁發生衝突，連3天在高雄街頭引發暴力事件，遭警方逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，連千毅先前才因怒嗆新北三蘆角頭吃屎，引起北部幫派不滿，到高雄後又因言行囂張惹怒七賢幫，就連嘉義角頭都想修理他，加上背後的天道盟太陽會、竹聯幫天龍堂二大幫派揚言替他復仇，全台治安恐將面臨更嚴峻的考驗。

還原衝突經過，最早是因為一名女子於9月15日在臉書發表貼文，聲稱被連千毅恐嚇，連的小弟發現後要求刪文，但鄭又仁恰巧「路過」聲援，雙方人馬隔空交火，最後甚至搬出天道盟太陽會及在地角頭大哥的名號，進而引發轟動全國的直播主之亂。

▲▼直播主之亂。（圖／鏡週刊提供）

▲警方埋伏在新北市中和一棟大樓停車場，待連千毅（紅圈處）取車之際將他壓制。

9月17日凌晨3時許，高雄市鼓山區街頭出現多部車輛追逐，其中一輛賓士撞上路邊車輛後，遭後方人馬包圍，持球棒猛砸車，距離砸車點100公尺外的鐵皮屋，門口監視器和門鈴也都被砸壞，鐵皮屋的承租人正是連千毅。

其實，當時連身邊也有幾十個小弟，可和對方一拚，但他當下不想將事態鬧大，因此只打電話「通知」警方，說有群眾滋事。

▲▼直播主之亂。（圖／鏡週刊提供）

▲▼直播主之亂。（圖／鏡週刊提供）

這場直播讓連千毅顏面盡失，然而他不想將所屬的天道盟太陽會牽扯進去，因此找了竹聯幫天龍堂的麻吉源哥幫忙處理。17日晚間10時許，源哥號召百名兄弟，連也支援50人，到鄭又仁位於前鎮區的寵物用品店砸店。

▲▼直播主之亂。（圖／鏡週刊提供）

連千毅的人馬持球棒砸大門玻璃時，源哥正在現場指揮；早有防備的鄭又仁帶著一票人馬現身，走到源哥身邊小聲地說：「可不可以不要砸我的店？」源哥警覺反問：「你是阿仁？」鄭點頭後突然抽出一把短刀要刺源哥，雙方於是大打出手。衝突中鄭的人馬遭刺傷送醫，源哥也被鐵棒打到左手嚴重挫傷，仍在就醫中，若不慎惡化，恐引發蜂窩性組織炎危及生命。

▲▼直播主之亂。（圖／鏡週刊提供）

▲替連千毅出氣的竹聯幫天龍堂「源哥」遭鄭又仁人馬痛毆，傷勢嚴重。

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