中藥商參加大稻埕遊艇趴「跨船落水」3天後成浮屍留2兒　母淚：快回來

▲法師和家屬在現場招魂。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名53歲李姓中藥商到大稻埕碼頭參加遊艇趴卻落水，3天後在4公里外的敦煌碼頭水面被尋獲已成浮屍，讓家屬悲痛萬分。家屬透露，知道當天死者去參加遊艇趴，疑似喝醉失足，對於死因沒有疑義。

據了解，李男為大同區附近居民，20日晚間10時許，應邀參加友人的大稻埕「藍色公路」船員聯誼，因現場為兩艘船艇並排停靠，還未啟航，李與另外兩人要跨過船拿東西時，另兩人先後過去，但李要過時不慎從夾縫跌入水中。

同行友人向警方報案說，他們原本就在停靠碼頭邊的遊艇上喝酒、聊天、唱歌，沒想到死者疑因喝了酒，不勝酒力，從其中一艘船要跨到另外一艘船時，不小心跌進水中。

▲▼警消事發三天後打撈到已成浮屍的李男。（圖／東森新聞）

事發3天後，23日上午8時多，警消在4公里外的敦煌碼頭水面尋獲已成浮屍的李男，比對身分確認是同一人。家屬在碼頭邊哀痛抱著骨灰罈招魂，其中死者媽媽帶著兒子的衣物作法事，難以接受白髮人送黑髮人，沿途喊著要兒子趕快回來。

警方找來家屬以及相關人到案，進一步釐清發現死者在附近一帶開中藥行，當天疑似原本就有聚會，喝了一點酒後再到船員的朋友那續攤，沒想到出意外。檢警會同家屬，包含死者媽媽以及兩個兒子，到殯儀館相驗釐清死因。家屬透露，知道當天死者去參加遊艇趴，疑似喝醉失足，對死因沒有疑義。

但這其實不是這家遊艇公司第一次出意外，今年3月有家族包船游淡水河卻突然擱淺，38人驚魂獲救。

▼李男參加遊艇趴不慎落水身亡。（圖／東森新聞）