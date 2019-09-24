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2020選後國民黨黨權重回朱立倫身上？黃創夏：撐過明年2024就輪到他

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的「副手」仍未定案，外界猜測，藍營推出韓朱配的機率很高。資深媒體人黃創夏也在政論節目上直言，前新北市長朱立倫現在是在等待，「撐過明年這一段，2024（大選）就輪到他了」；主持人陳凝觀則認為，假如國民黨在2020大選中真的面臨三頭空的局面，「搞不好真正可以掌握黨權的人，又回到朱立倫身上。」

國民黨黨權爭奪戰？朱立倫最有優勢。（圖／翻攝自YouTube／年代向錢看）

▲陳凝觀與黃創夏推論，朱立倫可能是國民黨內最具優勢的人。（圖／翻攝自YouTube／年代向錢看）

《年代向錢看》主持人陳凝觀在電視節目中提問，「朱立倫是韓國瑜的神丹妙藥嗎？」來賓黃創夏回答，其實現階段民調中未表態的人都是在等朱立倫，如果是韓朱配，韓國瑜與力拚連任的總統蔡英文支持度只差3個百分點，但仔細一看，蔡的民調並沒有降很多，代表那些支持者是來自未表態的選民。

黃創夏接著指出，朱立倫這段時間一直表現出「我還年輕、我心情還不定」的態度，因為朱還沒有60歲，在政治方面仍有許多未來，「所以他只要撐過這一段就沒有問題，撐過明年這一段，2024就輪到他了。」

▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲韓朱配是目前呼聲較高的組合。（圖／翻攝朱立倫臉書）

至於2020大選國民黨是否會落入立委、市長、總統三頭空的困境，黃創夏直言，朱立倫現在一直躲其實是在保護新北市長侯友宜，因為韓國瑜如果敗選，總得找一個人來墊背。

陳凝觀則認為，假如2020大選真的是三頭空的結果，國民黨黨主席吳敦義可能要下台負責，韓國瑜也掌握不了黨權，甚至有可能面臨罷免，「所以搞不好真正可以掌握黨權的人，又回到朱立倫身上。」

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