影／夫妻吵架！媽拿木棍「狂毆3骨肉」洩憤…爸冷回：有本事打死　孩子痛哭逃竄

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起恐怖的家暴虐童案件，一對夫妻因為起了口角爭執，竟然就拿3個親生骨肉洩憤。只見女子手持木棍不斷痛打女兒，嘴裡還對著丈夫嗆聲「你錄啊！」對方不甘示弱便冷眼錄下這一切，過程中還火上加油地說，「有本事就打死她！」讓無辜的孩子只能拚命逃竄並哭求「媽媽別再打了」。

▼媽媽失控地拿木棍不斷痛打女兒。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，事發在江西省，這對夫妻因為發生不小爭執，女子便輪流暴打3個孩子發洩怒火。影像顯示，身穿白衣的媽媽，一邊將木棍揮向身穿洋裝的女孩，一邊對著丈夫吼道「你錄啊！」此時，孩子的爸爸因為被激怒，就冷眼錄下妻子過火的行徑，還大喊「有本事你就打死她！」

媽媽似乎不願與爸爸妥協，乾脆打完一個孩子後再接著打下一個，讓女孩們紛紛哭求「媽媽別再打了」、「不要再打我了」、「媽媽我好痛」並且瘋狂逃竄；但是，孩子們小小的身軀無法與大人對抗，只能發出淒厲的哀嚎聲，任由媽媽緊抓控制並承受皮肉之苦。孩子在求饒過程中，甚至還一度被媽媽大力狠踹，畫面怵目驚心。

▼媽媽把孩子推倒在地並狠踹。（圖／翻攝自微博）

許多網友看見孩子處境都心疼留言說，「孩子太可憐了，莫名要承受爸媽的私人情緒」、「不配為人父母」、「夫妻都不是什麼好東西，吵架完沒結果就打孩子，應該入獄的」、「女孩無助的叫聲讓人看完都鼻酸了」、「這舉動已經不是人了吧」、「虎毒不食子，這對夫妻連人性都沒了」、「每次看到這種案件，都希望加害人也承受同樣的痛」、「拜託剝奪監護權」。

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