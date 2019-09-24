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影／餐廳工作5年！女員工「打包客人吃剩河粉」慘遭開除嘆：好心酸…網卻怒了

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名杜姓女子是浙江省杭州市一間萬華國際酒店餐廳的服務員，她近日突然接到主管告知說自己遭到開除，還被要求立刻填寫離職報告，讓她氣得質問理由。上層回應，因為她打包了一盒客人吃剩的河粉回家，屬於盜竊行為，所以才做這樣的處分。杜女難過地說，在餐廳工作5年之久，從沒想到會被針對，十分心酸。但網友看完後卻一面倒痛罵她的心為。

▼打包客人吃剩的河粉而被開除，讓杜女十分不滿。（圖／翻攝自微博）

▲▼「打包客人吃剩的」遭開除…餐廳女員工心碎。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，杜女本（9）月初工作到一半時，突然被上層的人告知「妳已經被開除了」，讓她相當錯愕，隨後得知是因為自己打包了客人吃剩的河粉，所以才落到這樣的局面。杜女難過地說，打包客人自助餐吃剩的是很平常的事，「雖然規定確實有說不能這樣做」，但不明白其他人也有打包行為，為什麼只針對她？

她還說，先前有人被抓到時，也只是收到警告或是罰款30至50元人民幣（約新台幣130元至210元）而已，酒店員工手冊裡也沒提及處罰一定是開除，不懂自己在這裡工作已經長達5年之久，為何就被不公平對待。但酒店行政總監李敏華說，這起盜竊案件確實存在，不管盜竊什麼東西都是違法的；另外，也不單單是因為這原因才開除杜女。

▼酒店認定盜竊就是違法行為，且員工手冊裡已經明文提及了。（圖／翻攝自微博）

▲▼「打包客人吃剩的」遭開除…餐廳女員工心碎。（圖／翻攝自微博）

李敏華接著說，是因為杜女被保全抓到打包食物後，並未在當下承認，等同出現了欺騙、不誠實的行為，所以才被處以解除勞動合約的處分。杜女聽完仍舊無法接受這理由，認為處罰太過苛刻。

網友了解雙方的立場後紛紛留言說，「我想開除你，就能找一萬個理由」、「客人吃剩的為什麼不能包？難道丟掉比較好？」、「廚餘是給豬吃的，看來人不如豬，連剩的都不能拿」、「節約糧食的美德原來是盜竊，我懂了」。

▼杜女認為自己被公司針對，處罰太過苛刻。（圖／翻攝自微博）

▲▼「打包客人吃剩的」遭開除…餐廳女員工心碎。（圖／翻攝自微博）

但也有人說，「規定就是規定，既然知道了為什麼還要犯？」、「犯錯還一直說別人也有錯，為什麼只抓我？也太幼稚了」、「當下不承認，那也沒什麼好說了」、「妳一次踩到兩顆地雷，人家按照規章走也沒錯啊」、「雖然開除有點極端，但贊同這作法，否則員工會亂了套，各個鑽漏洞」、「吃這些廚餘後肚子痛，或是身體出狀況，應該怪誰啊？到時候又是公司倒楣」。

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