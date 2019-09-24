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剛結婚就偷情！老公突腦溢血送醫　前護理師找出「錄音檔」：已經10年了

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲黃男與江女偷情10年，還帶對方看父母。（圖／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

雲林已婚黃男和公司外包商江姓女員工因業務磨擦出火花，10年來偷情次數多到數不清，直到一天黃男在激情中突發腦溢血被送醫，才被黃妻發現手機裡有親密暱稱和性愛音檔。黃妻怒告兩人通姦；江女辯稱從不知道黃妻存在，且10年前就因頻繁陰道發炎等婦科病，無法進行性行為，所以不可能和黃男發生性關係。

判決書指出，原為專業護理師的黃妻表示，2006年2月和黃男結為夫妻，婚後犧牲自己職涯專心照顧子女，而夫妻間相處也很融洽，卻不知就在同一年，老公竟因業務關係勾搭上江女。

黃妻表示，到了2016年10月初，老公在外因突發腦溢血送醫，但送醫過程有些疑點讓她起疑，才會在同月25日翻看老公手機聊天內容，赫然發現自己的枕邊人竟和江女互相暱稱「老公、老婆」，甚至還存有多次性行為錄下的性愛音檔，而老公送醫當天也是偷情日。黃妻訴請離婚，並分別向兩人提出百萬元賠償。

江女辯稱認識黃男以來，以為對方已經離婚成為單身漢，之後因和對方業務接觸頻繁且不斷受到追求，才會再次確認過後，答應和對方發展出親密關係。江女表示，黃男會讓她查看手機，還曾在假日期間帶她一起拜訪黃男父母，才會相信黃男所言。

不過江女矢口否認曾和黃男發生過性行為，因為體質敏感罹患陰道炎和陰道念珠菌等婦科疾病，因此離婚到現在已10年沒有發生過性行為。經調查，一審法院法官認定兩人從2013年1月到2016年4月間，至少發生過5次性行為，判處江女合併刑期6個月，得易科發金；台南高分院民事庭則認定黃姓夫妻婚姻破裂是出於偷情事件，判江女須賠償40萬元慰撫金給黃妻確定。

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