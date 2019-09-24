彰化139縣道13天連3車禍！轎車自撞路樹　2人噴飛摔落山谷

記者黃翊婷／綜合報導

彰化139縣道本月10日、18日接連傳出車禍，沒想到23日深夜10時21分左右再度發生車禍，一輛轎車因不明原因自撞路樹，車上兩人被甩飛跌落山谷，其中一人甚至噴飛60公尺遠，幸好兩人獲救時意識都很清楚，送醫治療後已經沒有大礙。至於詳細的車禍發生原因，警方仍在調查當中。

▲警消人員摸黑下山谷救人。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

警方23日深夜10時21分獲報，彰化縣芬園鄉大彰路5段和三芬路的交叉路口發生一起自撞車禍，一輛轎車莫名撞上路樹，車上一共有4人，其中2人遭甩飛跌落一旁的山谷；趕到現場一看，轎車左側駕駛座車門嚴重凹陷，前擋風玻璃幾乎全碎，車頭近乎全毀，就連被撞的樹也因為撞擊力道太大，被削去兩大塊樹皮。

警消合力在事發現場搜索，被甩飛的2人分別跌落在10公尺、60公尺深的山坡，幸好獲救時意識皆很清楚。但因為2人有頭暈、胸悶等症狀，消防人員先用頸圈固定傷勢，再將他們送往醫院急救，經過治療已經沒有大礙。

▲事故轎車幾乎撞爛車頭。

由於139縣道本月10日才發生重機騎士轉彎失控衝向對向車道，18日又有一輛小鋼砲五門掀背車失控撞進民宅，23日再次傳出車禍，至於詳細的事故原因，警方仍在調查當中。

此外，警方先前也曾提醒，139縣道車禍頻傳，已在21K處裝設固定桿測速器，光是上半年就取締三千多件超速，業績高居全縣10大測速桿排行榜第4名，希望用路人行經此路段應該更謹慎，注意限速只有50公里，免得挨罰或是釀成憾事。

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