川普看彈劾「不當一回事」　續打對手拜登：醜聞是真的發生過！

▲美國總統川普仗著民主黨眾議院院長裴洛西尚無意願加入彈劾行列,繼續放肆指控拜登。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普對於自己指控民主黨籍總統候選人拜登(Joe Biden)的「烏克蘭醜聞」,反被媒體稱此舉是為了個人利益,甚至遭部分國會議員試圖以彈劾遏阻,他和白宮官員皆表示,對於這樣的威脅「完全不當回事」。川普更在推特上指出,新聞媒體用雙重標準來檢視他和拜登的行為。

綜合《華盛頓郵報》、《赫芬頓郵報》(HuffPost)等外電報導,川普日前指控前副總統拜登在任內曾向烏克蘭當局施壓,要求當時的烏克蘭總統開除一名正在調查他兒子的檢查官;然而這項目前尚無任何具體證據的指控,不僅不被大多數國會議員相信(部分人不表態),川普甚至被民主黨籍國會眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)警告,這些言論是「再一次的目無法紀」。

▼美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)要求川普收斂。(圖/路透)

▲美國前副總統拜登角逐2020總統大選,被川普挑上攻擊。(圖/路透)

2位不具名的官員向《赫芬頓郵報》記者表示,白宮內部對於彈劾威脅「一點都不擔心」,因為就算裴洛西已經出面警告,她也表明過無意啟動彈劾程序,而且在眾議院民主黨團的預備會議上,對於如何對付川普已經出現分歧。

川普週一(23日)表示,有關媒體指控他為了自己個人政治利益,8次致電烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky),施壓對方啟動對拜登兒子的調查,干涉烏克蘭內政一事,「消息來源應該就是來自所謂的『抓耙子』,而這種人根本沒有真的第一手聽到當下的談話內容。」

川普甚至得意洋洋地指出,烏克蘭當局已經澄清沒有被他施壓,而且兩國元首的對話「很棒」。為自己辯護完後,他又將箭頭轉向拜登醜聞,「那是真實事件」!

Now the Fake News Media says I “pressured the Ukrainian President at least 8 times during my telephone call with him.” This supposedly comes from a so-called “whistleblower” who they say doesn’t even have a first hand account of what was said. More Democrat/Crooked Media con.....