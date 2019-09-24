川普看彈劾「不當一回事」　續打對手拜登：醜聞是真的發生過！

▲美國總統川普仗著民主黨眾議院院長裴洛西尚無意願加入彈劾行列，繼續放肆指控拜登。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普對於自己指控民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的「烏克蘭醜聞」，反被媒體稱此舉是為了個人利益，甚至遭部分國會議員試圖以彈劾遏阻，他和白宮官員皆表示，對於這樣的威脅「完全不當回事」。川普更在推特上指出，新聞媒體用雙重標準來檢視他和拜登的行為。

綜合《華盛頓郵報》、《赫芬頓郵報》（HuffPost）等外電報導，川普日前指控前副總統拜登在任內曾向烏克蘭當局施壓，要求當時的烏克蘭總統開除一名正在調查他兒子的檢查官；然而這項目前尚無任何具體證據的指控，不僅不被大多數國會議員相信（部分人不表態），川普甚至被民主黨籍國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）警告，這些言論是「再一次的目無法紀」。

▼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）要求川普收斂。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登角逐2020總統大選，被川普挑上攻擊。（圖／路透）

2位不具名的官員向《赫芬頓郵報》記者表示，白宮內部對於彈劾威脅「一點都不擔心」，因為就算裴洛西已經出面警告，她也表明過無意啟動彈劾程序，而且在眾議院民主黨團的預備會議上，對於如何對付川普已經出現分歧。

川普週一（23日）表示，有關媒體指控他為了自己個人政治利益，8次致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），施壓對方啟動對拜登兒子的調查，干涉烏克蘭內政一事，「消息來源應該就是來自所謂的『抓耙子』，而這種人根本沒有真的第一手聽到當下的談話內容。」

川普甚至得意洋洋地指出，烏克蘭當局已經澄清沒有被他施壓，而且兩國元首的對話「很棒」。為自己辯護完後，他又將箭頭轉向拜登醜聞，「那是真實事件」！

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