周四起變天！北東一路下到下周　吳德榮：未來有利熱帶擾動發展

▲吳德榮說，周四至下周一菲律賓附近熱帶擾動通過呂宋島後進入南海，將使台灣附近低層水氣增多。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，周四（26日）起到下周一（30日）水氣比較多，降雨依舊是北部、東半部為主，特別是大台北和宜蘭地區。氣象專家吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，菲律賓與關島之間有一熱帶擾動，由於垂直風切減小、海水熱含量（OHC）高，有利其未來發展，其動態更需持續觀察。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（24日）天氣和23日類似，依舊是東北風影響，降雨偏重在大台北和宜蘭，而東半部有局部短暫雨，中南部大多為多雲到晴，西半部山區午後有零星降雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平說，這樣的天氣將持續到周三，周四開始到下周一水氣比較多，降雨集中在北部和東半部，特別是大台北和宜蘭地區，比起前段時間降雨會比較明顯；至於未來一周溫度都很像，各地低溫約21到25度，北部、東半部高溫約27、28度，中南部約32度。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四至下周一菲律賓附近熱帶擾動雖無發展，但通過呂宋島後進入南海，將使台灣附近低層水氣增多，北部、東北部雲量增多有局部短暫雨，北海岸、東北部及北部山區有較大雨勢；花東為多雲偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，山區午後有零星短暫陣雨。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

對此，官欣平說，菲律賓的熱帶擾動若從東往西，只要比較靠近台灣或在台灣附近，不一定要通過台灣，南邊水氣會帶上來，後期預報南邊有些雲系、水氣會過來。

吳德榮表示，最新模式模擬周五晚間8時700百帕預測圖亦顯示，菲律賓與關島之間海域另有一熱帶擾動，由於垂直風切減小、海水熱含量（OHC）高，有利其未來發展，其動態更需持續觀察。

對此，官欣平指出，未來南方洋面條件依舊有利熱帶系統發展，但現在慢慢入秋，後期預報變動性非常大，會不會過來一切都很難講，還要看當時的大氣環境條件，得持續觀察。

►他奶奶的美麗小秘訣

▼吳德榮貼出歐洲模式周五模擬圖說，菲律賓與關島之間海域另有一熱帶擾動，其動態更需持續觀察。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）