孟晚舟暴瘦現身「戴電子腳鐐」！連開庭8天...律師急挖關鍵3hr影片

▲孟晚舟出庭。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

華為副董事長、創辦人女兒孟晚舟日前被加拿大當局逮捕，美國則要求引渡受審，當地時間23日早上10點，該案開庭，加拿大卑詩省法院將會一連8天處理孟晚舟方提出的終止引渡聆訊程序。孟晚舟今日出庭時身穿紫色連身洋裝，精神看起來不錯，不過明顯瘦了不少，腳上也帶著電子腳鐐。

23日一早，已有媒體在法院外等候，隨後大約50人排隊進入庭內旁聽，而先前舉牌的支持者沒有出現。孟晚舟穿著紫色的連身洋裝，露出背部上半，腳上踩著閃亮的銀色高跟鞋，不過更讓引人注意的是菸盒大小的電子腳鐐。被問到突然變瘦的原因，孟晚舟僅回應是生病。

接下來卑詩省法院將一連8天處理這個案件，一直到10月4日。據了解，孟的律師團已經向法庭申請查閱文件，趁這段時間檢視逮捕過程是否有司法程序上的瑕疵，希望能夠取消引渡案。





▲孟晚舟戴電子腳鐐。（圖／路透社）

孟晚舟代表律師指出，孟的筆記型電腦和電子設備在溫哥華國際機場被扣押，認為這是加拿大收到美國FBI要求所做的。辯方指出，孟在溫哥華的機場被海關人員傳喚、搜身和質問長達3個小時，這個過程中發生了什麼事沒人知道，他們指控，這個「秘密刑事調查」違背了法律程序。

加拿大警方和海關單位則是極力否認逮捕孟的時候有任何非法行為。但是加拿大邊境移民局對於這3個小時內發生的事，也只發表部分影片，因此孟晚舟一方也一直提出公開影片要求。



當地媒體《CTV News》報導，長期關注此案的移民律師庫爾蘭（Richard Kurland）也到場旁聽，他分析，孟的律師團明顯是想要說服法官，整個逮捕程序並未正確執行，「目前策略是，如果拘捕過程本身有問題，那麼在機場所質問、攔截的證據都無效」。他也指出，目前的狀況和證據對孟晚舟比較有利，因為加拿大皇家騎警的拘捕過程的確有些問題。

據了解，孟晚舟引渡案預估要到明年1月才會真正進入實質階段。孟晚舟去年12月1日經由溫哥華機場轉機，準備前往墨西哥時，遭到逮捕，美國當局則今年1月底，對華為及孟晚舟提出共23項指控，包含銀行與電信詐欺、妨礙司法和竊取商業機密等。