驚死人！數十名惡煞半夜暗巷放鞭炮　留下滿地炮灰後烙跑

▲警方到場調閱監視器，追查涉案人士到案。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區凌晨3時許，光華街22弄突然闖入數十輛摩托車，一大群年輕人在暗巷裡面大放煙火，長達數分鐘的巨大鞭炮聲嚇醒附近住戶，紛紛探頭查看並連忙報警。警方獲報到場後，放鞭炮的人已作鳥獸散，只留下滿地炮灰與紙屑，警方正調閱監視器，要將放鞭炮的嫌犯追查出來，將依社會秩序維護法裁罰。

▲數十名年青人跑到暗巷放鞭炮，留下大量鞭炮紙屑與炮灰。（圖／記者游宗樺攝）

附近住戶表示，事發時看到約50輛機車到場，多名年輕人當街施放大量鞭炮與煙火，同時還持球棒敲打路面示威，一面喊著要某某人出來，疑似是來尋仇的。住戶提到，這區為單純的住宅區，從未有過類似事件發生，在半夜聽到殺氣騰騰的鞭炮聲與叫囂聲，嚇得都不敢出來，只能躲在家裡打電話報警求助。

▲附近住戶表示，有看到大量年輕人放鞭炮，還拿球棒敲擊馬路示威，行徑相當囂張。（圖／記者游宗樺攝）

轄區中和派出所獲報到場，這群年輕人已騎上機車分頭散去，只留下滿地紅色的鞭炮紙屑與炮灰，民眾停放在路邊的車輛還遭鞭炮擊中。警方表示，已調閱附近的監視器畫面，透過畫面顯示現場有約10幾輛機車到場，貌似無鎖定特定目標施放，推斷他們只是純粹跑到這邊放鞭炮嬉戲，正透過車牌號碼追查這群人的下落，將依社會秩序維護法進行裁罰。

▲有住戶的車輛遭鞭炮擊中。（圖／記者游宗樺攝）