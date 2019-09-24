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情侶帶嬰租屋消失！整間房到處沾血「床底有刀」...菜瓜布生蛆噁炸

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▲▼高雄出現惡質情侶房客。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

▲高雄出現惡質情侶房客。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

記者錢玉紘／綜合報導

高雄出現驚人的惡質房客！一名房東在臉書社團PO文指出，將房子租給一對帶著小女嬰的情侶，沒想到才1個半月，對方就要退租，隨後人間蒸發連絡不上，房東到租屋處查看，發現房屋內被大肆惡意破壞，地上、牆上甚至冰箱裡全是檳榔渣的痕跡，甚至還疑似有血跡。

這名女房東在臉書社團「台南爆料公社」PO文指出，來租房的是一對夫妻，帶著一個才兩個月大的女嬰，女房客為民國90年出生（18歲）， 兩人對女嬰很冷漠。她提到，當時房客急著說要入住，付不出押金，只付了一個月租金15,000，剩下押金分四個月償還。沒想到才租一個月就說不租，但遲遲不給交屋時間，打電話不接，後來直接關機。

租屋處的警衛透露，這對夫妻常常吵架，男方強行把女方拖走，吵到警察都來，看到警察就跑走，社會局的人上門關切，他們也不理會，打擾公共區域的阿姨也說，經過門口經常聽到女方慘叫。

▲▼高雄出現惡質情侶房客。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

▲▼高雄出現惡質情侶房客。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

▲床墊沾血，好好的電風扇也被砸壞。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

房東在警方陪同之下進入屋內，沒想到人去樓空，迎面而來的是更驚恐的畫面，兩間房間、廁所、客廳全毀，地上、牆上、冰箱裡、全新床墊和廁所到處都是吐檳榔渣的痕跡「還有一些血漬」，無一倖免。廚房內的菜瓜布也已經長滿了蛆，抽屜內有用過的創可貼及繃帶，最驚悚的是，床底下還有一把「被弄斷的刀」，電風扇也被砸壞。

房東也在社團PO出許多照片，房子內損毀程度嚴重，他呼籲「高雄各位房仲屋主注意」、「有事別忍請善用家暴專線113」，後來也在留言更新狀況，目前已經報警，但警方也表示無能為力。

網友看到這個誇張畫面全傻眼，留言表示，「擔心女嬰…」、「這男方有很嚴重的暴力傾向」、「好擔心那兩個月的女嬰，這女的是否也因為被家暴逃不掉」、「看起來像毒鴛鴦」。不過也有網友指出，簽約的女方未滿20歲，房東也沒收押金就租，也頗為奇怪，感嘆「慎選房客很重要！」、「所以押金要收有一定的道理⋯照片看起來超可怕的」。

▼水槽髒到讓房東傻眼。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

▲▼高雄出現惡質情侶房客。（圖／翻攝自臉書／台南爆料公社）

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