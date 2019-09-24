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淡大休學生凌晨與同學喝酒　一言不合竟持刀刺他脖子

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▲▼陳姓淡大休學生深夜與朋友喝酒聊天，與人一言不合竟持水果刀割對方頸部。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳姓淡大休學生深夜與朋友喝酒聊天，與人一言不合竟持水果刀割對方頸部。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市24日凌晨0時許，一名淡江大學的陳姓休學生在與朋友喝酒聊天時，發生口角糾紛，陳男竟拿出水果刀刺向對方脖子，脖子上當場被劃出長長血痕，被緊急送醫治療暫無生命危險。警方已將陳男及現場目擊者帶回派出所，製作筆錄釐清案發經過，訊後依殺人未遂罪嫌將陳男移送法辦。

據了解，23歲的陳姓男子曾就讀淡江大學，但僅讀了2個月後便持續休學至今，案發時前往友人位於淡水水源街的租屋套房，與房內的4名男大生、2名女大生喝酒聊天，酒酣耳熱之際陳男與鄭姓男大生（22歲）發生口角衝突，陳男一氣之下拿出水果刀，朝鄭男脖子刺去，當場血流如注，嚇壞現場所有人，趕緊報警並離開房間。

▲▼陳姓淡大休學生深夜與朋友喝酒聊天，與人一言不合竟持水果刀割對方頸部。（圖／記者游宗樺攝）

▲鄭男被緊急送往淡水馬偕醫院急救，暫時無生命危險。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，檢查傷勢發現鄭男頸部有約7公分刀傷，緊急送往淡水馬偕醫院急救，所幸鄭男送醫時意識清楚，暫時無生命危險。

▲▼陳姓淡大休學生深夜與朋友喝酒聊天，與人一言不合竟持水果刀割對方頸部。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方已將陳男及目擊者帶回派出所訊問，以釐清案發經過。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，現場除了陳男外，其餘在場者均為淡江大學學生，已將全部人員帶回水碓派出所製作筆錄，釐清案發經過，同時在案發的房間內蒐證，查扣到一把約20公分的水果刀。陳男在結束訊問後，被依殺人未遂罪嫌移送法辦。

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