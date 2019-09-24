退租留滿地屎尿！百萬女網紅道歉　親自鏟屎稱「我搬完家就住院」

▲李艾佳是擁有百萬粉絲的女網紅。（圖／翻攝自當事人微博，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

陝西西安陳姓女房東先前將房子租給暱稱為「李艾佳lisa-」的女網紅，沒想到租約到期一開門，竟然只剩滿地狗屎、狗尿和垃圾，掀起大陸網友熱議。面對外界一面倒的批評，李艾佳23日終於出面道歉，並親自前往租屋處打掃，她解釋，因為自己長期出差加上搬家導致髒亂，助理一時疏忽沒有整理好房子，「我好好給妳（女房東）道歉。」

陳姓女房東提到，李艾佳是在2017年間向她租屋，隔年發現對方的養的狗把家裡的門框咬爛，因此決定不租了，沒想到2019年9月21日租約到期，她卻聯絡不上這位女網紅，趕到租處開門一看，屋子裡的人早就跑光，只留下滿地狗屎、狗尿和垃圾，算一算還欠下人民幣3000多元（約新台幣1萬3308元）的水電費。

女房東事後想找人來幫忙清理，還被清潔人員以「太噁心」為由拒絕。這件事情經過媒體報導掀起大陸網友熱議，大家紛紛湧進李艾佳的微博帳號，留言洗版要她出面說明，「房東找妳了」、「妳的房東找你打掃衛生啦」、「房東喊妳回去掃屎耶」。

▲網友湧入李艾佳的微博留言痛罵。

李艾佳直到23日才急忙現身，除了親自前往租屋處打掃外，也向女房東低頭致歉，「我好好給妳道歉」，最後兩人握手化解糾紛；她強調，因為合約上是9月20日到期，她19日下午就搬走了，當日下午隨即住院，雖然有交代助理要好好善後，但助理並沒有做到，「當然我也沒有核實，主要責任還是在我」，加上自己經常出差，一去就是2到5天，才會導致房間堆滿寵物的排泄物。

至於網友質疑百萬粉絲是靠錢買來的「水粉」，李艾佳坦言，在初期階段的確是買過，後來就沒有了。如今，李艾佳的微博帳號已經更改暱稱，原先的文章也刪到只剩下一篇今年7月16日的拍攝工作，不過，網友似乎還是不買帳，依舊在她的文章底下留言痛罵，截至24日上午6時已累積5萬5055則留言。

►點此看女網紅道歉影片。

▼李艾佳的微博如今只剩下一篇文章。

►生火了！連我媽都用到發光