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沒得諾貝爾和平獎　川普抱怨很不公平：歐巴馬一上任就拿獎

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普抱怨自己沒拿到諾貝爾獎。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普23日出席聯合國大會時，向採訪的記者發牢騷表示，自己沒拿過諾貝爾和平獎是一件非常不公平的事情，並點出前總統歐巴馬一上任就可以拿獎。川普先前曾多次宣稱自己被提名，但從未獲得官方證實。

川普在聯合國大會上，與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）對談的空檔中，特別抱怨此事。他提到，「我覺得我做了很多事情值得一座諾貝爾獎，要是他們公平頒發的話，可惜並不是」。

隨後，川普再度談起他最愛比較的對象，即前總統歐巴馬，「他們在歐巴馬剛上任就頒給了他，他自己也不知道為什麼，好笑的是，這是我和他唯一一致同意的事情」。2009年時，歐巴馬剛剛上任，就得到一座諾貝爾和平獎，當時諾貝爾委員會表示，授予此獎是為了表彰歐巴馬「為增進國際外交和人民之間合作所作出的非凡努力」。

其他得過的美國總統還有成功調停日俄戰爭的羅斯福（Theodore Roosevelt）、威爾遜（Woodrow Wilson）以及卡特（Jimmy Carter）。

川普曾兩度宣稱自己被提名諾貝爾獎，但是挪威諾貝爾委員會就否認有收到提名。他還曾表示，其中一個提名人是日本首相安倍晉三，但這個消息從未獲得日本官方證實。

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