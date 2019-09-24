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眼淚流出全變水晶　22歲女患怪病「每天哭出50顆」：活在地獄

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▲▼眼睛。（圖／取自免費圖庫Pixel）

▲眼淚流出全變水晶，22歲女患怪病「每天哭出50顆」。（圖／取自免費圖庫Pixel）

記者趙蔡州／綜合報導

世界上有一些罕見的特殊疾病，可能是天生基因造成的，也可能是後天因素產生。亞美尼亞有一名22歲女子薩特妮科（Satenik Karazian）就罹患了一種怪病，眼睛會流出類似「水晶」的固體眼淚，一天最高會產生50多顆，當地醫師一直無法確認究竟什麼疾病，她也因此每天都過得非常痛苦。

根據《今日俄羅斯（RT）》報導，薩特妮科數個月前突然感覺眼睛不適，一陣子後開始流出一顆顆水晶眼淚，就醫時還一度以為是有異物誤入眼睛導致，她的家人也懷疑可能是玻璃碎片造成，不料後來這個症狀卻越來越嚴重，甚至一天最多能產生出50顆晶體，

▲眼睛,瞳孔,眼球,靈魂之窗,睫毛,女生。（圖／取自Pixabay）

▲薩特妮科眼睛流出的晶體已經送往專業機構分析，希望能盡早釐清眼睛流出晶體的具體原因。（圖／取自Pixabay）

當地醫師無法確認病因，只能開抗生素及眼藥水給她，但卻沒有任何治療效果。薩特妮科接受訪問時就直言，自己每天都過得像在地獄一樣，所幸該國衛生部門的首席眼科醫師已經加入治療，同時她眼睛流出的晶體也已經送往專業機構分析，希望能盡早釐清眼睛流出晶體的原因。

一名俄羅斯眼科醫師表示，薩特妮科的病情相當罕見，所以要分析成因相當困難，至於眼淚為什麼會極短時間內變成晶體狀，他推測可能是淚液中的鹽分濃度太高導致，詳細情況還是要患者接受全面檢查才能得知。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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