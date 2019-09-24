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UN氣候峰會66國誓「2050年碳中和」　川普意外出現…聽15分鐘離席

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▲美國總統川普意外現身聯合國氣候峰會。（圖／路透）

▲川普意外現身聯合國氣候峰會。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

聯合國氣候行動峰會（United Nations Climate Action Summit）近日於紐約召開，已有66國表態，願意在2050年以前達到「碳中和」目標，阻止災難性長期氣候變遷。值得一提的是，原本預計缺席的美國總統川普23日也短暫出現在會場，但並未發言。

綜合外媒報導，目前，人類向大氣中排放的溫室氣體量已經達到史無前例的規模，聯合國估計，為了避免氣候破壞加劇，人類必須努力將2100年以前全球平均氣溫上升控制在攝氏1.5度以內，然而目前全球僅達到5分之1的成效。

全球60多國領袖齊聚紐約出席聯合國氣候行動峰會，試圖重振瀕臨瓦解「巴黎氣候協定」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）23日表示，「所謂的2050集團，包括66國政府、10地區、102座城市、93間企業和12位投資人，全部承諾在2050年達到二氧化碳零排放。」他說，氣候危機是一場「我們正在輸掉的比賽，但我們可以贏回來」。

另一方面，2年前宣布美國退出巴黎氣候協定的川普，原本預計將缺席這場氣候峰會，卻出乎意料地出現在會場，共待了15分鐘，聽了印度總理莫迪（Narendra Modi）和德國總理梅克爾（ Angela Merkel）的發言後才離席，前往出席自己的「宗教自由」演說。

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