影片曝光！韓國瑜沒說「挖石油」：太平島上市開發石油、礦產、可燃冰

▲韓國瑜影片曝光打臉自己，雖然沒有提到「挖石油」這個關鍵字，但他說的是「開發石油」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018競選時，強打的開採太平島石油支票，23日因為民進黨高雄市議員高閔琳舊事重提，再度成為政治攻防的焦點，韓國瑜也當場反問，「是誰說要挖石油的」。但是當時的影片曝光，韓國瑜的確沒有提到「挖石油」這個關鍵字，而是提到了，把太平島變成上市公司，「開發石油、礦產、可燃冰」。

韓國瑜23日上午召開總預算編列說明會，高雄市議員高閔琳在發問時，犀利質問，「不是說要挖石油嗎？挖石油的預算編在哪裡？」對此，韓國瑜反問，「是誰說要挖石油的」，讓高閔琳當場愣住，回覆「是您自己的競選政見」，韓國瑜則回應，「我有白紙黑字寫出來？」

高雄市新聞局長王淺秋23日下午出面說明，韓國瑜從來沒有將採石油列入政策白皮書，不管是採石油或採醬油，韓「從沒說過高市府要採石油、從來不是他的政見」。

王淺秋指出，韓僅在一個政策討論會的過程中提及，也許在南海資源開發時，不管是採礦或採油，必需中央同意，中央同意也要引進地方企業或外部企業合作，還需周邊國家同意才行；把它說成要挖石油當政見「從頭到尾都是被惡意的扭曲的結果」。

去年高雄市長選舉期間，韓國瑜多次公開提及南海挖石油的想法，認為能有效解決高雄的負債問題，但前提是行政院及南海周邊國家要同意。不過，他在正式的政見公報中，並未將挖石油這點列入。

▲韓國瑜23日晚間直播也回應太平島挖石油議題。（圖／翻攝自韓國瑜臉書影片）



韓國瑜23日晚間也在直播中，再度說明太平島挖石油表示，他有講過4個前提，第一是到底有沒有石油？中油分別在民國100年、102年去探勘，如果沒石油，為什麼要去探勘？第二是有沒有國際投資客願意投資？第三是行政院有沒有決心開發？第四是周邊國家、地區有沒有共識，能不能認同台灣準備開採石油？這幾個前提講完之後，才覺得太平島屬於高雄旗津區中興里，那高雄負債3000多億、財政困難，如果真要開採石油，「拜託，盡可能讓高雄人分一杯羹！」

韓國瑜說，民進黨議員為了攻擊這個，不停抹黑扭曲事情，但「很簡單！有沒有國際投資客？有沒有石油？行政院要不要開發？周邊國家能不能產生共識？如果都達成了，當然，我們高雄市政府也許有個機會，可以在石油開採分一杯羹，解決高雄3300億負債！這講法有什麼錯誤？沒有任何錯誤！」

韓國瑜更在直播中感嘆，「我覺得太平島挖石油這事情，已經黑我黑了一年多了！」

▲韓國瑜想開發的不只石油，還有可燃冰。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



新聞節目《關鍵時刻》23日的節目也討論「太平島挖石油」的話題，並曝光去年8月應高雄榮美教會之邀大談政策的影片。影片中韓國瑜表示，如果膽子大一點，把太平島變成上市公司，高雄市政府來作莊，吸引國際資金「開發石油、礦產、可燃冰、漁業、觀光，好好開發這將近200億桶的石油，由高雄市政府來作莊，負責股票上市，我想我們的外債、我們的欠錢可以一筆勾銷。」

財經專家黃世聰在《關鍵時刻》中指出，「韓國瑜也說啦，沒有白紙黑字，我只是嘴巴說說，不是政見，而且確實，我們要好好的糾正一下，不是挖石油，是要『開發石油』」

▲劉寶傑大驚，嘴巴說的都不要相信！（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



主持人劉寶傑對此大驚，「所以以後一定要白紙黑字，我嘴巴說的都不要相信！」

網友對於韓國瑜影片曝光被打臉表示，「200億桶石油，講的跟嗨的像真的一樣，現在完全失憶？」、「開發200億桶石油跟挖石油，難道意思不一樣嗎？韓國瑜真正有影莊孝維」、「會不會過幾天，直接抝辯論會上面的韓國瑜是郭子乾假扮的」、「原來他是要告訴大家：他說的話都不要相信，只有他白紙黑字才能相信，他說的話只能當笑話。」、「改天韓國瑜也會說我沒說高雄發大財啊！誰說的」。

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