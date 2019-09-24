075型兩棲攻擊艦出塢下水　上海宣布部分江面禁航

▲解放軍最新075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）



記者林彥臣／綜合報導

中國海事局網站9月23日發出，26日上海黃浦江浦東側滬東船廠新船出塢，部分江面禁止通航的公告。外界推測，近航原因與正在滬東造船廠建造的解放軍075型兩棲攻擊艦要在當天下水有關。

中國海事局公告全文：

時間：2019年9月26日1130時至1300時。

水域：滬東中華造船（集團）有限公司浦東側船塢至浦東側4號碼頭前沿水域，船塢向上游500米、向下游1000米，向浦西側350米水域禁止通航。

作業方式：「H1823A」新船出塢，「東華3號」及「滬拖6」兩艘拖輪配合出塢作業，「滬拖10」擔任現場警戒艇。

注意事項：

1、出塢前15分鐘，應在下水船和船塢的明顯易見處顯示規定信號；

2、作業船加強VHF06頻道值守和動態通報，保持正規瞭望。

3、船舶航經作業附近水域時，保持安全間距，謹慎駕駛，注意避讓。

4、如遇實際風力大於6級或視程小於500米，作業暫停並順延一天。

陸媒報導指出，外界認為075型兩棲攻擊艦的排水量達到3.6萬噸~4萬噸，該艦可以運作多達28架直升機，主動力為9000千瓦柴油發動機機組，搭載兩組紅旗10近距反導彈系統，兩組H / PJ-11近距防禦火砲系統。

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