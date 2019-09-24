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台灣女孩獨自赴韓留學　租屋處半夜「密碼鎖狂響」…隔天聽真相秒飆淚

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▲▼台灣女孩赴韓留學。（圖／翻攝自Dcard）

▲台灣女孩赴韓留學，卻遇到可怕的密碼鎖是見。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／柯振中報導

「我腦袋完全一片空白…」一名遠赴韓國留學的台灣女孩日前表示，某天半夜聽到租屋處的密碼鎖瘋狂響起，讓她立刻從睡夢中驚醒，害怕到忘了要報警、鎖門內所，沒想到隔天警方來了之後，真相讓她嚇到飆淚。

這名遠赴韓國留學的女孩21日在Dcard中指出，自己住在一棟未完工的公寓，只有她與學姐同住二樓，其他樓層還在施工中，樓梯也還沒設置密碼鎖，所以任何人、動物都可以直接上樓。

請繼續往下閱讀...

她說到，21日凌晨12點18分時，突然聽到門外的密碼鎖瘋狂響起，讓她瞬間驚醒，「這時間沒有道理有人會來…聽著那密碼鎖一直響，我腦袋完全一片空白，一點也不知道該怎麼辦…」

「我拿起手機錄到他最後試一次密碼」這名女孩說，警告聲結束後，密碼鎖的聲音就沒有再響起，她立刻傳訊息給其他城市的朋友，向對方求助，但才剛發出訊息，密碼鎖的聲音又出現了，「一樣的密碼…1234＊（新房預設密碼），仔細一聽，他是跑去隔壁間試。」

▼台灣女孩赴韓留學，遇到不明人士一直試她租屋處的密碼鎖。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼台灣女孩赴韓留學。（圖／翻攝自Dcard）

她說到，鄰居是一名大二的學姐，但由於是周末，因此也不曉得對方是否在家，「四分鐘後，他又跑回來試我家密碼，這次我錄到聲音了…」

她提到，家門被試了5次密碼鎖後，聲音終於消失，且好一陣子沒有動靜，外面的人應該已經走了，她才認真思考事情的嚴重性，「我連內鎖都忘了拉，我沒有可以即時聯絡到的朋友、我不敢走出去敲隔壁的門看是否人在不在，我不敢探出窗外望下去看是誰，我沒有馬上報警。」

由於太過害怕，這名女孩把門內鎖上鎖後，就盯著門口將近5個小時，直到哭累了才躺回床上，「早上08：14，我起床了，聽到了樓上及底下的施工聲音，放心許多，馬上傳訊息給房東反應，請她確認一下是誰半夜來按密碼鎖。」

▼這名台灣女孩指出，她當時怕到忘記要把門內鎖給上鎖。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼台灣女孩赴韓留學。（圖／翻攝自Dcard）

過了一陣子，她打開窗戶擦灰塵時，無意間聽到隔壁鄰居的媽媽向建商工人說，「昨天有人一直不斷來按密碼鎖，我跟我女兒有點害怕，就只是聽著，等到沒聲音時我看了下窗外，看到了個男人，不是年輕人。」

隨後，警察上門表示，會徹查這起事件，讓她忍不住崩潰了，「他們遞給了我一一張陳述書，讓我填上基本資料及案發經過，我一看到上面寫著『被害人』，就憋不住開始掉淚了。」

韓國警察得知她是台灣留學生，不斷安慰「韓國警察很厲害的，不到半天就找得到了」等話語，讓她情緒稍微平復一些，「而現在就是在家等消息，本來要去得志工活動也泡湯了，今天晚上的約會也取消了，只想一個人好好待在家…（本該是最安全的地方；不過我想人平安沒事就好了。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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