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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

轟-6K一口氣拋數十枚炸彈　解放軍30架軍機亮相俄軍演

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▲▼大陸參與俄羅斯「中部-2019」演習，派出固定翼飛機和直升機近30架、96式主戰坦克、04A式步兵戰車等裝備以及近1600名官兵參演。（圖／翻攝自中國軍網）

▲大陸參與俄羅斯「中部-2019」演習，派出固定翼飛機和直升機近30架、96式主戰坦克等裝備以及近1600名官兵參演。（圖／翻攝自中國軍網，下同。）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯武裝力量年度作戰訓練重頭戲「中部-2019」演習日前於奧倫堡州東古茲靶場展開，新型戰略轟炸機、導彈、火箭炮等遠程打擊武器陸續亮相。向來與俄交好的大陸自然也不缺席此次演練，過程中4架殲-11先實施火力突擊後，轟-6K緊跟在後一口氣拋下數十枚炸彈，場面相當壯觀。

《環球網》報導，俄羅斯當地時間20日正式展開一系列的演習實兵行動，按照計畫以中俄為主的多國參演部隊編成聯合反恐部隊集群，陸空聯合對恐怖勢力實施打擊。下午1點整，一架俄軍偵察機呼嘯而過，施放干擾彈宣告進攻正式展開，解放軍由西部戰區抽組的參演部隊在俄軍右翼協同作戰。

▲▼大陸參與俄羅斯「中部-2019」演習，派出固定翼飛機和直升機近30架、96式主戰坦克、04A式步兵戰車等裝備以及近1600名官兵參演。（圖／翻攝自中國軍網）

「起飛！」隨著指揮員一聲令下，解放軍4架殲-11戰機拖著淡藍色的尾焰梯次升空，對敵指揮所實施火力突擊。火箭彈呼嘯著直撲目標，靶標區域即刻升騰起團團濃煙，此時殲轟-7A、轟-6K飛機緊隨其後，數十枚炸彈從空中傾泄而下，在敵陣地精準「開花」。

▲▼大陸參與俄羅斯「中部-2019」演習，派出固定翼飛機和直升機近30架、96式主戰坦克、04A式步兵戰車等裝備以及近1600名官兵參演。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼大陸參與俄羅斯「中部-2019」演習，派出固定翼飛機和直升機近30架、96式主戰坦克、04A式步兵戰車等裝備以及近1600名官兵參演。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼大陸參與俄羅斯「中部-2019」演習，派出固定翼飛機和直升機近30架、96式主戰坦克、04A式步兵戰車等裝備以及近1600名官兵參演。（圖／翻攝自中國軍網）

此次俄羅斯「中部-2019」戰略演習共有12.8萬名官兵參演，除了俄羅斯軍隊以外，還有7個國家2250名軍人參加，而中國軍隊就占了其中的1600人，由西部戰區及所轄部隊派出。武器方面，解放軍派出固定翼飛機和直升機近30架、96式主戰坦克、04A式步兵戰車、07式122毫米自行榴彈炮等裝備參演。

據了解，解放軍此次參演部隊編為1個陸上作戰群、1個空中作戰群、1個特戰突擊隊、1個指揮保障隊，重點籌劃偵察、打擊、突擊等演練內容，主要實施密集火力打擊、立體突破、分驅圍殲、穩控態勢等作戰行動。

▲▼大陸參與俄羅斯「中部-2019」演習，派出固定翼飛機和直升機近30架、96式主戰坦克、04A式步兵戰車等裝備以及近1600名官兵參演。（圖／翻攝自中國軍網）

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