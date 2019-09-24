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誰說要挖石油！王浩宇《返校》名句酸韓國瑜：你是忘記了，還是害怕想起來

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜23日在總預算編列說明會，被民進黨議員高閔琳詢問挖石油預算在哪裡，他回應「誰說要挖石油？」引發許多民進黨議員不滿。綠黨桃園市議員王浩宇23日也上傳照片及影片質疑韓國瑜，並引用電影《返校》中的名句「你是忘記了，還是害怕想起來」狠酸。

韓國瑜23日召開總預算編列說明會，被市議員高閔琳質問「不是說要挖石油嗎，挖石油的預算編在哪裡」，他立刻反問，「挖石油，請問誰說的？高議員，今天把這個話講清楚，誰說挖石油的」。高閔琳聽完當場愣住，接著回應「是您自己的競選政見」，韓國瑜則回應「我有白紙黑字寫出來。」

▲▼韓國瑜23日上午出席總預算編列說明會。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜23日在總預算編列說明會，被議員高閔琳詢問「挖石油預算」，進而引發一連串風波。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜的言論一出，高閔琳也立刻反批，「請兌現你的諾言」。議員康裕成事後也針對此事在臉書痛批，「今天最可恥、睜眼說瞎話的一幕」。綠黨桃園市議員王浩宇23日也上傳照片、影片質疑韓國瑜，引用電影《返校》中的名句「你是忘記了，還是害怕想起來」狠酸。

▲桃園市議員王浩宇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲綠黨桃園市議員王浩宇。（圖／記者洪靖宜翻攝）

韓國瑜23日深夜在臉書回應「開採石油」問題，「我覺得太平島挖石油這事情，已經黑我黑了一年多了」，他其實有講過4個前提，分別是第一「到底有沒有石油，中油分別在民國100年、102年去探勘，如果沒石油，為什麼要去探勘」，第二「有沒有國際投資客願意投資。」

第三「行政院有沒有決心開發」，第四「國家、地區有沒有共識，能不能認同台灣準備開採石油」，上述幾個前提講完之後，才覺得太平島屬於高雄旗津區，現在高雄負債3000多億、財政困難，如果真要開採石油，「拜託，盡可能讓高雄人分一杯羹！」

▲▼韓國瑜23日晚間直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書影片）

▲韓國瑜23日深夜在臉書回應「開採石油」問題。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜說，「就是如此，我從來沒說過高雄市政府要採石油」、「我並沒有寫在政見裡面」，民進黨議員為了攻擊這點不停抹黑，但「有沒有國際投資客，有沒有石油，行政院要不要開發，周邊國家能不能產生共識，如果都達成了，我們高雄市政府也許能有機會，可以分一杯羹」、「這講法有什麼錯誤，沒有任何錯誤。」

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