投身逾10次大型救災行動　十大傑出青年林政榮傳遞善能量

軍聞社／記者卓以立報導

榮獲第57屆十大傑出青年殊榮的陸軍5支部彈藥庫政戰處長林政榮中校，他在工作本務上表現傑出，林處長常提醒自己莫忘初衷，他秉持「人溺己溺，人飢己飢」的精神，以實際的公益行動幫助民眾，讓善的能量，傳遞到社會的每個角落。

林政榮出身於高雄旗山區，從小家中環境困苦，是建築工人之子，為改善家中環境，選擇職業軍人這份工作，在軍校中養成堅忍不拔的個性。林處長軍旅生涯25年期間（含軍校），努力翻轉人生，取得博士學位，也獲得出國進修機會。

「有能力就多幫助別人。」是林政榮的座右銘，他長期協助社會弱勢團體與老弱，關心孤苦家庭，熱心公益，深受各單位讚許與家庭感謝，更曾帶領國防大學研究班參與臺東阿肯色尼兒童之家熱心公益活動，並捐款超過百萬。

林政榮曾參與莫拉克、凡那比、尼伯特颱風，以及甲仙大地震、0206臺南大地震等超過十次以上救災行動，屢次深入災區，救災救難，協助超過千位災民度過難關，置生死於度外，冒險犯難，深受民眾與上級長官肯定與嘉許。

林政榮更曾榮獲108年全國青年獎章、107年全國好人好事楷模、107年全國孝悌楷模、107年全國敬老楷模、107年國軍愛民楷模、107年高雄市孝行獎等多項榮譽，並將獲獎獎金與禮品全數捐出，分享給更需要幫助的人。

林政榮以身體力行影響同袍投入公益活動，在服務單位創立公益性社團，讓軍中同袍一起關懷、服務營區附近的獨居老人，也帶領弟兄關懷大甲育幼院的兒童。

「每一件善事，都是一次善的力量累積。」林政榮相信感染他人向善，就會形成善的循環，並鼓勵軍中同胞「軍人不是只有迷彩服，」讓軍中弟兄透過幫助他人得到成就感。林政榮始終抱持著「行孝行善不能等，」由信念化為行動，號召社會大眾投入幫助弱勢孤苦家庭解決問題，讓他們看見希望與未來。

「讓善的力量、正向的力量被看見，社會就越來越安定，國家也能越來越穩定。」林政榮對於社會公益活動，不遺餘力幫助他人，幫助弱勢困苦家庭度過難關，成為國軍的表率，讓社會感到溫暖與大愛，他鼓勵年輕人，「有機會就當別人的貴人，多幫助別人，別人快樂，自己也會快樂。」