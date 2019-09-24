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台灣貧窮人口才3%！窮人定義是什麼？　網狂承認：就是我！

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月光族,沒錢,吃土,小資女。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲對你來說窮人的定義是什麼呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者林彥臣／綜合報導

有多少收入與多少財產才算是窮人呢？台灣多年來萬物皆漲只有薪水不漲的環境，讓許多人覺得自己越來越窮，期待有朝一日能夠發大財，但是統計卻指出，台灣的中低收入戶與低收入戶人口加起來，大約只有60萬人，不到全國人口的3%，讓網友懷疑窮人的定義到底是什麼，在PTT八卦板引發討論。

原PO發文指出，在台灣網路上大家都說自己窮，但走在外面馬路上真沒遇到幾個，照理說台灣窮人的明確定義應該是低收入戶或中低收入戶，但看台灣統計低收入跟中低收入人數加起來才60多萬，裡面還包括很多未成年的。這樣台灣窮人不到3%，那台灣窮人的定義應該是什麼？

請繼續往下閱讀...

許多網友不認同政府所定義的窮人標準瘋狂承認表示，「我這不就來了嗎」、「我啊X，窮到爆」、「就是我」、「我這種不用繳稅的垃圾」、「還在領薪水的都是窮人」。

▲▼PTT土豪哥金庸曬出9疊鈔票磚，問自己的人生online算破關了嗎？（圖／gn01765288授權提供）

▲有人認為，不是過這種生活的人，都算窮人（圖／gn01765288授權提供）

也有人直接定義他認為的貧窮，「存款沒5000萬的都窮人」、「沒有300萬現金，存款沒4千萬」、「資產不到一億的，窮死」、「年薪沒有100萬都是窮人」、「除了吃飽穿暖沒有其他可開銷就是窮人」。

2018年台北、新北、台中、高雄重新調整最低生活費（貧窮線），台北市16580元、新北市14666元、桃園市14578元、高雄市13099元，家庭總收入為該地區最低生活費以下被列為低收入戶，中低收入戶標準為家庭總收入每人每月不超過最低生活費1.5倍。

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