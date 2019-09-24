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iOS13「更新災情」網崩潰　連美國防部都強烈建議「等iOS 13.1」

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▲▼在按下iOS 13更新前得先做好備份工作。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iOS 13更新災情頻傳，蘋果即將釋出iOS 13.1。（圖／翻攝自Apple官網）

記者王致凱／綜合報導

蘋果推出三款新iPhone，也隨即釋出iOS 13更新，吸引不少果粉搶在第一時間更新，結果紛紛有許多網友分享自己搶快的「慘況」，包括異常耗電、閃退或是各種Bug，顯然iOS 13版本尚未穩定。事實上，就連美國國防部都強烈建議員工，等待iOS 13.1釋出後再更新。

根據蘋果公司，iOS 13新功能包括新增深色模式（Dark mode）、人像光線模式、提升臉部辨識效能，及全新的照片應用程式及隱私保護政策等；還有地圖環視、Siri內建App捷徑、AirPods共享音訊、透過 Siri 在 AirPods 上播報訊息等更貼近用戶生活的新功能，也因此讓許多人迫不及待下載更新，但使用體驗似乎不如預期。

使多使用者在PTT討論區透露，更新後碰上許多「災情」，包括發熱、耗電、閃退、熱點斷線、提醒事項混亂或消失、無法抬起換醒等，網友紛紛留言說，「這次會不會太多問題」、「大噴電」、「app直接開不了」。根據「蘋果仁」調查，至9月22日止在9239名網友回覆中，約有43.1％的網友認為更新後出現災情。

另一方面，美國商業雜誌《Inc.》也刊登一篇專欄作家Jason Aten撰寫的文章，提到作者查看過美國國防部寄發給員工與廠商的電子郵件，強烈建議暫緩升級iOS 13，等待iOS 13.1釋出後再更新，但國防部並未詳細說明iOS 13有何漏洞問題。

事實上，根據現有消息，蘋果將於24日提早推出iOS 13.1更新，尚未升級的果粉或許可以再等等，直接升級到iOS 13.1。

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