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屏東限定體驗！藍皮火車打造「列車書店」　閱讀是噪音中的奢侈品

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▲屏東「南國漫讀節」將安排5班藍皮火車，打造「列車上的書店」。（圖／周佳諭攝／青鳥制作提供）

〔編按：屏東將舉行第一屆南國漫讀節，策展人之一為馬翊航。南國漫讀節將有5班「藍皮火車」打造成「列車上的書店」，在列車上舉行文學講座等活動，感受懷舊時代的鐵道回憶，包括如今「封閉式列車」體會不到的噪音和風景。本文專訪馬翊航，邀請讀者先行踏上「藍皮火車」，一起揭開南國漫讀節背後的秘密。〕

專訪 2019南國漫讀節策展人——馬翊航〈命名大武山：山是音響，太陽是燈光〉

文／李岱樺、攝影／周佳諭

大武山，一個多重視界的劇場體驗；歷史是劇本，太陽是燈光，山是音響，在這片土地上生活的人是演員。這是一個劇場，而且是尚未演出完成的「正在進行式」，說到劇場，台灣各處都能成為有獨特色彩的戲劇展演處。

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▲專訪 2019南國漫讀節策展人——馬翊航〈命名大武山：山是音響，太陽是燈光〉。藍皮火車（圖／周佳諭攝／青鳥制作提供）

大武山是舞台

劇場裡的必備條件是：舞台、演員、劇本、佈景及道具，屏東缺一不可，所有的一切都已具備，在這幾項條件中有一項為最重要的。馬翊航認為那就是大武山，因其特殊的地理位置及風采，屏東各處皆可看到它矗立在當地的模樣，對於當地的居民而言，它是生活象徵、心靈依靠及泛靈的歸所；大武山的位置令它產生「山與地之間的長時間緩慢互動」的劇場感，藉由生活與山靈之間的長時間醞釀，居民（表演者）與土地（舞台）的互動形成歷史痕跡，無論是過去式、現在進行式及未來式，都將讓人見證到族群遷徙，鑄造成任何能夠留存於地表上的形式、型態，文學即是一種。

▲專訪 2019南國漫讀節策展人——馬翊航〈命名大武山：山是音響，太陽是燈光〉（圖／周佳諭攝／青鳥制作提供）

屏東與藍皮火車

馬翊航老師在藍皮火車上，回答著屬於他對於東部與家鄉的看法。在火車上，閱讀是一種噪音中的奢侈品。現今存在的自強號、普悠瑪號與太魯閣號，都屬於封閉式列車，在南國漫讀節規劃中含有五場藍皮火車的移動閱讀，這是只有屏東依然運行的藍皮火車才有如此待遇——透過座位旁窗戶中的圖像移動，觀看一場橫幅畫作劇場。

他對於火車的空間配置感到有趣，因為火車是一種特殊的交通媒介，內部是靜態，外部則是隨時都在變化，這是一道有趣的矛盾難解題，兩方竟互不相干。透過窗戶如橫向卷軸動作遊戲轉動的風景，內部空間談鐵路歷史、原住民文學、談詩歌與感官、談屏東文學與小車站⋯⋯與我們認知中的靜態空間閱讀有巨大的不同。藍皮火車在馬翊航眼中是內外異同，如太空梭一般的乘載物。

漫讀節的深意

每個人都有屬於他自身的時鐘，也就是說，人的體內確實存在著一種擁有特定時區的獨一無二鬧鐘。在某一個時刻會響起，某一個時刻關閉聲響；在「漫讀」這項行為裡，馬翊航希望參與者都將有自己的節奏，不一定要將地點鎖定在屏東，它並非一道精準的台灣縮影，而是足以濃縮與延展台灣歷史的一塊土地；今日在屏東感受到的一切，他希望每人都能感受到屬於自己的「漫讀」，在不同場域的交替中，發現與以往的閱讀活動不同的地方，重新組織屬於自己的屏東地圖。無論晴雨，無論挑戰或舒適，都能夠在閱讀的身體中，找到回返自身、通往家鄉或未來的路線。

▲專訪 2019南國漫讀節策展人——馬翊航〈命名大武山：山是音響，太陽是燈光〉（圖／周佳諭攝／青鳥制作提供）

2019 南國漫讀節 —— 策展人｜馬翊航 簡介

馬翊航，台東卑南族人，1982年生。池上成長，父親來自Kasavakan建和部落。台灣大學台灣文學研究所博士，現任《幼獅文藝》主編，國立台北藝術大學兼任助理教授，合著有《終戰那一天：台灣戰爭世代的故事》、《百年降生：1900-2000台灣文學故事》。著有個人詩集《細軟》（2019年10月出版）。

★本文由青鳥制作提供。
★更多資訊可至粉專：南國漫讀節 Reading Festival in Pingtung

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關鍵字：

南國漫讀節屏東漫讀節馬翊航

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