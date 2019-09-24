　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／魔力抓狂夜　揭開電影編劇職場潛規則

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼魔力抓狂夜。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

整部片行雲流水敘事流暢，描述三個擁有電影夢的編劇，在進入電影大殿堂之後，是如何再次經過現實社會洗禮，重新審視自己對於編劇電影的初心，如何在現實與夢想間拿捏做了重大的決定。

三個編劇，從不同性格背景和際遇，衝撞了三段不同的編劇生命，一個初踏入電影這個行業的編劇，所面臨到的種種鮮事，包含夢中偶像成為眼前色胚，夢中導演原來都是寫手幫忙，而現實的製片擁有廣大資源與愛戴，其實負債累累，最後死於非命，兇手到底是誰？

劇情流暢，沒有爆點，但是對於電影行業有夢想者，非常適合來觀賞，夢想與現實就可以提早計畫與適應。

片　　名：魔力抓狂夜
英文名稱：Magical Nights
類　　型：喜劇
上映日期：2019-09-20
片　　長：02時05分
導　　演：保羅維爾奇(Paolo Virzi)
演　　員：吉安卡羅吉安尼尼(Giancarlo Giannini) 、 Ornella Muti(Ornella Muti)
國　　家：意大利
語　　言：義大利語
發行公司：亮點國際影業


劇情大綱

義大利對上阿根廷的世足冠軍賽，舉國上下為之瘋狂，一家私家轎車從橋上無預警墜落，車上卻載著一具電影製作人的屍體，至此展開了一場抓狂之夜…

全片描述三位年輕的電影編劇，捧著自己的作品到羅馬逐夢，想在影壇一舉成名，卻未沒料到在一夜之間完全走樣，深陷危機，並發現娛樂圈光怪陸離的荒謬現象，竟可改變他們的一生…

暨《完美陌生人》 x《願望咖啡館》之後，原班人馬頂尖製作團隊與好萊塢金獎鬼才導演 保羅維爾奇，共同譜出這部向義大利經典電影致敬的青春推理喜劇。全片節奏輕快，層層翻轉的創意劇情，保證令人拍案叫絕！

▲▼魔力抓狂夜。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲帥氣自信的窮編劇並非編劇獎得主，而是後面那個捲毛的鄉巴佬。

▲▼魔力抓狂夜。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲新秀女編劇巧遇偶像，卻被上了。

▲▼魔力抓狂夜。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲光鮮富豪製片身邊永遠不缺美女，其實私底下負債累累。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
連千毅「麻吉」還原血腥夜：阿仁刀殺天龍堂大哥　天道、竹聯爆復
iOS 13「更新災情」網崩潰　連美國防部都強烈建議「等iO
孟晚舟暴瘦現身「戴電子腳鐐」！連開庭8天...律師急挖關鍵3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／魔力抓狂夜　揭開電影編劇職場潛規則

瘋電影／電影哆啦A夢：大雄的月球探測記　月兔外星人

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

瘋電影／魔力抓狂夜　揭開電影編劇職場潛規則

瘋電影／電影哆啦A夢：大雄的月球探測記　月兔外星人

秋風起鼻子鬧情緒　別把秋季過敏性鼻炎當成「假感冒」

臉爆痘好不了！醫曝「天天碰眼鏡、口罩」髒爆...靠洗臉不夠

大人的漫畫集會！「圖像小說祭」台北華山免費逛　羅浮宮漫畫策展人也來台

韓國瑜不認講過挖石油...蘇貞昌酸前後不一：都有錄影為證

連千毅落難4天！　天道盟爆「2準備動作」要出手…背後重量級靠山曝光

美股開低走平僅費半漲近1%　台股早盤於平盤上下震盪

潮流迷荷包顧好！　富藝斯辦潮鞋展、網上專拍勾人

南韓非洲豬瘟第4例確診！「坡州第2例」週末撲殺1.5萬頭豬

送餐常遲到？　外送員揭「做半年苦衷」：別說我們沒屁股自己愛接一堆單

人生第1台賓士讓你「下車免走路」！電動滑板車明年初開賣

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

名家熱門新聞

揭開電影編劇職場潛規則

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

落健生髮水的效果及風險

超市火鍋肉片變出5道美味料理

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

不要讓報Paper成為沈重的負..

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

LINE被誰封鎖　兩招測試就知..

10道你非吃不可的蝦料理(上)

更多熱門

相關新聞

國王駕到連賣水果都感受榮耀

時間設定在1910年代英王喬治五世在位時約克郡一個虛構的莊園—「唐頓莊園」，故事圍繞在20世紀初愛德華時代莊園主人格蘭特罕伯爵的考利家族以及為他們工作的僕人各種形式的生活。整整六季的電視影集中，《唐頓莊園》榮獲3座金球獎，15座黃金時段艾美獎，包括共69項艾美獎提名，使得《唐頓莊園》成為艾美獎歷史上提名最多的非美國電視節目 - 甚至榮獲BAFTA特別獎項和榮登金氏世界紀錄收視率最高的電視節目。

隨時存在身邊的關心和愛最廉價

關鍵字：

瘋電影魔力抓狂夜賴賴吉安卡羅吉安尼尼(Giancarlo Giannini)

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

套套晚8分送達　女懷孕告外送員

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭前比愛心溺斃

龍潭弟一人顧鍋貼店　她等20分鐘：老闆這年輕人不簡單

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼鎖狂響」

與友喝酒起口角　竟持刀刺對方頸

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

韓國瑜：從沒說過高雄市府要採石油

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面