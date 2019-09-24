瘋電影／魔力抓狂夜　揭開電影編劇職場潛規則

文／賴賴

瘋言瘋語：

整部片行雲流水敘事流暢，描述三個擁有電影夢的編劇，在進入電影大殿堂之後，是如何再次經過現實社會洗禮，重新審視自己對於編劇電影的初心，如何在現實與夢想間拿捏做了重大的決定。

三個編劇，從不同性格背景和際遇，衝撞了三段不同的編劇生命，一個初踏入電影這個行業的編劇，所面臨到的種種鮮事，包含夢中偶像成為眼前色胚，夢中導演原來都是寫手幫忙，而現實的製片擁有廣大資源與愛戴，其實負債累累，最後死於非命，兇手到底是誰？

劇情流暢，沒有爆點，但是對於電影行業有夢想者，非常適合來觀賞，夢想與現實就可以提早計畫與適應。

片 名：魔力抓狂夜

英文名稱：Magical Nights

類 型：喜劇

上映日期：2019-09-20

片 長：02時05分

導 演：保羅維爾奇(Paolo Virzi)

演 員：吉安卡羅吉安尼尼(Giancarlo Giannini) 、 Ornella Muti(Ornella Muti)

國 家：意大利

語 言：義大利語

發行公司：亮點國際影業



劇情大綱

義大利對上阿根廷的世足冠軍賽，舉國上下為之瘋狂，一家私家轎車從橋上無預警墜落，車上卻載著一具電影製作人的屍體，至此展開了一場抓狂之夜…



全片描述三位年輕的電影編劇，捧著自己的作品到羅馬逐夢，想在影壇一舉成名，卻未沒料到在一夜之間完全走樣，深陷危機，並發現娛樂圈光怪陸離的荒謬現象，竟可改變他們的一生…



暨《完美陌生人》 x《願望咖啡館》之後，原班人馬頂尖製作團隊與好萊塢金獎鬼才導演 保羅維爾奇，共同譜出這部向義大利經典電影致敬的青春推理喜劇。全片節奏輕快，層層翻轉的創意劇情，保證令人拍案叫絕！

▲帥氣自信的窮編劇並非編劇獎得主，而是後面那個捲毛的鄉巴佬。

▲新秀女編劇巧遇偶像，卻被上了。

ㄒ

▲光鮮富豪製片身邊永遠不缺美女，其實私底下負債累累。

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