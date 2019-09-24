好市多隱藏美食商品曝！螞蟻系網友「8片全收」瘋搶：肥了也願意

▲好市多推出新商品「法式可麗餅」。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）



記者鄒鎮宇／台北報導

美式賣場好市多（Costco）時長會推出新商品，有網友近日發現，新推出了一款會讓「螞蟻系」瘋狂的甜品，每咬下一口都是新鮮的香蕉及榛果巧克力醬，讓人瞬間就將8片吃光光，且售價僅要299元，引起網友熱烈討論。

一名女網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO文表示，她日前到台北北投店逛賣場時，發現架上出現了「法式可麗餅」這項新品，立刻購買後發現口感驚人，「滿滿卡士達醬跟每口都咬得到新鮮香蕉～跟榛果巧克力醬搭配的完美無瑕」。

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▲許多網友看完決定下手，並將減肥的日子往後延遲。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）



原PO表示，她本身吃甜的程度一般，覺得可麗餅的甜度剛好，「巧克力醬大概佔3分之1左右」，推測可能是剛出的新品買氣不高，「都沒人拿這好貨，路人一直看我這是什麼東西」。

網友看完紛紛留言，「這個好生火！台中希望會上」、「為了這個胖，我覺得我可以」、「韓國的Costco也有可麗餅，是莓果口味的也是超好吃！」、「減肥又是下個月的事了」、「原來試吃員說波蘿奶油泡芙要停售，接著要賣的是這款新品」，但也有網友說，「中和店剛試吃完，香蕉沒有很熟，是Q 的，有點澀，卡士達醬好吃」。

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