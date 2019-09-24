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80歲妻聽「晚安親愛的」痛心殺夫　醒後超懊悔：沒死！失敗了...真相淚崩

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實習記者曾筠淇／綜合報導

80歲的馬維斯（Mavis Eccleston）在上週殺死了自己的老公丹尼斯（Dennis），因為她不希望丈夫繼續飽受癌症折磨，所以在對方喝下雞尾酒、說了「晚安，親愛的」以後，便用毯子將其悶死殺害。不過，本也想要一同脫離人間的她卻在醫院醒來了，讓她對此感到非常惱火。

▲屍體,大體,命案,死亡。（圖／取自免費圖pixabay）

▲結婚60年的夫妻企圖一同自殺，最後卻留下妻子一人。（圖／取自Pixabay）

據英國《太陽報》報導，住在英國西米蘭茲地區（West Midlands）斯塔福德郡（Staffordshire）坎諾克縣（Cannock）的馬維斯，和丈夫丹尼斯自1958年結為連理，至今年已攜手共度近60個年頭。2015年時，丹尼斯罹患了癌症，且情況不斷惡化，因此想結束自己的生命，且他是一個莊嚴的人，會拒絕治療也全是因為「不想給任何人加重負擔」。

丹尼斯在喝下雞尾酒後，先對馬維斯說了「晚安，親愛的」，接著便任由對方拿毯子塞住自己，直至無法呼吸為止。而後，馬維斯則表示，自己並不後悔協助罹癌的丈夫離世，但是「當我看到周圍的護理師時，我意識到自己還沒死」，她為此感到懊惱，因為失敗了，便無法和丈夫一同走上絕路。

▲住院,病人,患者,病患,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

 ▲馬維斯發現自己是在醫院醒來後，對「未能與夫同死」感到懊惱。（圖／取自Pexels）

去（2018）年2月時，馬維斯還曾寫過一封長篇遺書，內容表明了夫妻倆企圖自殺，只是不料最後只有丹尼斯逝世。馬維斯在出院後，因為被指控犯有「謀殺罪」，所以隨即在牢房裡待上30小時，且當殺夫成了事實，她也只好接受自己要「坐牢很久」的結果。

提倡「尊嚴死亡」（Dignity In Dying）且推動自殺合法化的首席執行官莎拉‧沃頓（Sarah Wooton）則無奈回應，「我們的法律讓一個垂死的男人要『祕密』結束自己的生命，且讓結婚60年的妻子為了愛而被判終身監禁。」馬維斯在被判無罪釋放之前，忍受了18個月的酷刑，但是，起初是丹尼斯在思路清晰時，自行同意走上絕路的。

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