漫威「父子檔」逼哭粉絲　湯姆霍蘭德曝光小勞勃道尼私下3件暖事

在漫威電影宇宙（MCU）當中，鋼鐵人與蜘蛛人「沒有血緣的父子之情」逼哭不少觀眾，兩人亦師亦友的忘年友情也從戲裡延伸到戲外。日前傳出迪士尼與索尼驚爆協商破局，蜘蛛人可能無法再出現在漫威電影中，正當大家關心「小蜘蛛」是否心情受影響之際，湯姆霍蘭德（Tom Holland）就在 IG 貼出了他和小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）一起燦笑的合照，讓粉絲鬆了一口氣。

其實「小蜘蛛」湯姆霍蘭德一直把小勞勃道尼視為學習的對象，近日湯姆霍蘭德受訪時提到他從小勞勃道尼身上學到的 3 件事，每一件都令人心頭暖暖的，完全可以感受到小蜘蛛對鋼鐵人的傾慕之情！

在 Instagram 查看這則貼文 sohbetm（@cinema_perspective）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 上午 11:58 張貼

自從小勞勃道尼在 2017 年加盟演出《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man: Homecoming）之後，「鋼鐵人」與「蜘蛛人」之間情同父子的情誼，受到廣大的漫威影迷喜愛。

還記得在去年《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）裡，蜘蛛人在鋼鐵人懷中化為灰燼的時刻令影迷淚崩...在《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）中，鋼鐵人激動與自己心愛的小蜘蛛再度重逢，幾秒鐘的擁抱讓許多漫威影迷都紅了眼眶。

在 Instagram 查看這則貼文 Robert Downey Jr.（@robertdowneyjr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 11 日 下午 10:11 張貼

小勞勃道尼甚至在自己的 IG 曝光了這一幕的片場真實畫面，在這個側拍片段中，小勞勃道尼甚至默默地親吻了「小蜘蛛」！這個正片當中沒有收錄的場面，簡直就讓所有漫威影迷激動到在螢幕前尖叫。

在 Instagram 查看這則貼文 Tom Holland Updates（@tomhollandupdates）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 4 日 上午 11:18 張貼

湯姆霍蘭德近日出席 FanX Comic 大會，被問到小勞勃道尼是否曾經給他一些演出的建議，他表示：「有時候其實不用問建議，只要退一步觀察那些你景仰的人就好。」

在 Instagram 查看這則貼文 Cinex（@cinexve）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 下午 12:01 張貼

湯姆霍蘭德表示，從小勞勃道尼身上，他學到了 3 件事：「小勞勃道尼的驚人之處在於，他作為地表上最知名的巨星，他總是很早到片場，他知道每位工作人員的名字，他總是熟悉他的台詞。他很專業，很善良也很有愛心。」

湯姆也透露，「有次我身體很不舒服，當時與小勞勃道尼還不太熟，但是他卻展現出一種『來我的拖車休息吧，我會讓你感覺更好』的態度」。不僅小蜘蛛非常感心，粉絲們聽到也覺得很感動吧！

小勞勃道尼即使貴為好萊塢的頂級巨星，對身邊的人事物依舊真誠對待，湯姆說：「這是我從小勞勃道尼以及克里斯伊凡（Chris Evans）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）身上學到的，即使你站在頂端，也不代表你可以做個爛人。」

在 Instagram 查看這則貼文 Tom Holland（@tomholland2013）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 22 日 下午 7:13 張貼

如此真情的回覆，不難看出兩人在片場之外也繼續維持著好感情。在蜘蛛人可能從漫威消失，傳聞讓所有人都很忐忑的期間，湯姆霍蘭德也上傳和小勞勃道尼外出爬山和拿著對方公仔的可愛合照，可見這對「父子檔」也是患難見真情啊～

在《復仇者聯盟4：終局之戰》和《蜘蛛人：離家日》中，蜘蛛人都被視為是「鋼鐵人」東尼史塔克的接班人，兩人至今也已經合作 4 部漫威電影，相信粉絲們都很期待未來可以繼續看到他們合作！

文／柯夢波丹 圖／GETTY IMAGES、MARVEL

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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