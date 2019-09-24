2019年法國生機建築節　法式天然「美」免費參觀

今天，當我們談論一個空間，一個地方時，我們如何定義美的概念？－蒙彼利埃

在建築學中，「美」這一概念由優雅的形態和正確的比例所定義：材料、形狀、線條以及色彩的和諧組合構成富有美感的創意。但「美」還是一種超越了審美層面的、抽象的愉悅，能夠開啟了一個無法用語言解讀的、僅僅關於感受的世界。「美」可以是個體的體驗，也可以被外溢、擴展為一種集體體驗，並將理性與情感聯結起來。

▲《金色蝴蝶》（Papillon d’or）是一件雕塑性參數化裝置，靈感來自蝴蝶在空氣中的懸浮運動，如蝴蝶之美自由卻稍縱即逝。該裝置使用了金屬色鏡面乙烯基材料。

今年夏季，一年一度的「生機建築節」（Festival des Architectures Vives）依然在法國蒙彼利埃舉辦，今年的主題是「美」。作為法國的第七大城市，蒙彼利埃不僅擁有古老的城區，也極具當代氣質。每到夏季，城市就會化身為建築師、設計師以及藝術家的「實驗室」，臨時性裝置四散其中，促使參觀者與城市中豐富的建築遺產進行互動。

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▲ 建築節裝置四散在城市的古老庭院之中。

建築節將蒙彼利埃老城裡的庭院和私人宅邸的天井作為實驗空間，以其為背景呈現臨時性裝置；並通過修改場地的氣氛與用途，來證明臨時性的裝置/建築有能力喚醒一個休眠的物質遺產，從而賦予其當代性。今天，蒙彼利埃共有70多個此類庭院，但大多不會對參觀者開放。這也讓「免費參觀」的建築節更加具有吸引力。

▲ 建築節現場，人們與裝置親密互動。

本次建築節在提高人們對建築及其影響的認識之外，聚焦年輕建築師的創意，有11支富有創意的隊伍參與其中。每一件裝置都突出了年輕一代的理念，參展團隊將自身定位為狂歡者，呈現他們所發明、試驗和探索的當代環境設計，提供一種感官上的冒險，一種有別于傳統的視角。這些置於非凡庭院中的當代裝置也開啟了傳統建築和當代建築設施之間的時空對話。

▲ 珍珠、沙堆以及作為場景的庭院空間構成具有意義和情感體驗的研究。



授權轉載／ INTERNI

文字／鐘子溦

圖片／Festival des Architectures Vives

（完整文章請看瘋設計）

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