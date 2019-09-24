貴州好好吃／「在地推薦」必吃特色美食！絲娃娃VS台灣潤餅大比拼

記者劉亭／採訪報導

貴州位於大陸西南方，鄰近重慶、四川，又受到少數民族影響，當地口味偏鹹帶酸辣。所謂民以食為天，外出旅遊一定要試試當地特色小吃，這次走訪了貴陽市必吃的三種美食──腸旺麵、絲娃娃和酸湯魚，讓人吃了還想再吃。

腸旺麵是貴陽人喜歡的早餐，吃碗熱騰騰的開啟一天，沒腥味的豬血，清洗乾淨、燉的軟嫩大腸，搭配著脆哨與軟哨，吃一口帶著胡椒與辣香的麵，果然是絕配，而且雖然看起來有很厚的一層油，但是吃起來不會很油膩。

▲貴州金牌羅記腸旺麵。（圖／記者劉亭攝）

這次吃了金牌羅記腸旺麵一碗11元人民幣（約50元新台幣），除此之外，也可以另外加點雞肉、雞蛋等...配料，來個豐盛的早餐；當地人也教我們「小撇步」，吃得時候要記得加點醋，會讓美味度再提升。

絲娃娃是貴州的非物質文化遺產，餅皮和台灣的潤餅很像，只是尺寸很迷你，口感也差不多，最大的差別是內餡，這次在貴陽吃的「絲戀紅湯絲娃娃」點的是餅皮，一份10片20元人民幣（約新台幣90元）。

▲生意超好要排隊，裡面座位常常客滿，內行人就直接在路邊拿椅子當桌子開吃啦。（圖／記者劉亭攝）

店員會很快速的送上一格格的菜盤，裡面有各種蔬菜可以吃到飽，小黃瓜、黃豆芽等原味的配料之外，也有炒馬鈴薯、辣味豆乾等有調味過的配料可選擇，不用擔心都是菜沒味道，不夠的時候可以自行再添加。而桌上都有一壺酸湯，喝了可以消除嘴巴中的餘味，達到解膩的作用。

▲貴州非物質文化遺產之一「絲娃娃」 。（圖／記者劉亭攝）

▲絲娃娃店裡很乾淨 。（圖／記者劉亭攝）

另外苗族特色的酸湯魚，也是到貴州必吃的非物質文化遺產，老凱俚酸湯魚也是當地人推薦的店家，除了魚之外也可以點各種配菜，包含牛肉、豆腐等，與台灣酸菜白肉鍋的感覺有點像，但酸味更重一點，魚肉細緻軟Q，值得一吃再吃。這次店員推薦了尖嘴魚，當地人則透露，他們自己大部分都點黃辣丁。

▲貴州非物質文化遺產之一「酸湯魚」。（圖／記者劉亭攝）