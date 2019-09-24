跟著當地人吃！　貴州興關路正宗烤魚「麻到嘴灌3瓶水」還夾



記者劉亭／採訪報導

來到一個地方，想要知道哪裡好吃、好玩，跟當地計程車司機打聽準沒錯！在司機的推薦下，得知當地人喜歡去「興關路小吃街」，這裡的東西好吃、道地，從晚上7、8點才開始營業，是聊天吃消夜的「好所在」。

「興關路小吃街」其實是舊名，由於城市改建的關係，原本在興關路的幾間餐廳都搬到青雲路上了，但是當地貴陽人都還是習慣稱呼「興關路小吃街」，大約7、800公尺，兩邊都有各種餐廳。

▲雖然看起來黑咚咚，但烤魚口味真的很讚。（圖／記者劉亭攝）

來到興關路，司機大哥推薦必吃「烤魚」，而「周記留一手烤魚」就是其中最有名的，也是小吃街裡最熱鬧、最大間的餐廳了，不但室外區坐滿了客人，室內也擠滿了饕客，有一家大小一起出動的，也有約會的情侶、三兩朋友聚會。

而所謂的「烤魚」跟我們想像中不同，可以選擇不同辣度，除了自己挑的魚肉外，還加入了馬鈴薯、洋蔥、木耳、芹菜等蔬菜，底下有一層辣油，服務生會連著下層炭火一起送上，這次只挑戰了微辣，吃起來就已經又麻又辣，特派員才吃幾口就連灌了3瓶水，但還是想繼續吃。

▲看那層紅油。（圖／記者劉亭攝）

另外興關路的甜品也很有名，「水果豆花」是許多人來這必吃的，配料除了一般常見的紅豆外，放了香蕉、哈密瓜、西瓜...等多種水果，糖水裡帶有椰子香，吃起來相當清爽不膩，有點類似摩摩喳喳，要吃還要先排隊。

另外還有大陸人最愛吃的小龍蝦，「華仔小龍蝦」是貴陽有名的連鎖店，相當受到當地人喜愛，麻辣、蒜蓉、十四香等多種口味可選擇。台灣很少見的烙鍋也是特色小吃，可以烤各種肉類、內臟，再沾著辣椒粉吃下，就是最道地的風味。