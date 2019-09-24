過去5年為「史上最熱」　全球平均氣溫上升1.1°C

▲全球暖化加速格陵蘭冰山融冰，海平面急據上升。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

聯合國世界氣組織（WMO）近日發佈一份由權威氣候科學家聯合撰寫的報告指出，2015年至2019年過去5年中，是有史以來最熱的5年。氣候變化正在加速，二氧化碳含量持續增加，海平面上升，冰川融化比以往任何時候都來的更快。

根據外媒報導，2015年至2019年期間，全球平均氣溫較工業化前升高了1.1°C，與2011至2015年相比升高了0.2°C。這是因為碳排放量迅速增加所導致的結果，2015年至2019年之間二氧化碳與前五年相比增長了20％，估計到2019年底，全球二氧化碳濃度可能達到甚至超過410 ppm（百萬分之一）。

透過數據顯示，在這5年之間，氣候變化劇烈伴隨許多破紀錄的高溫出現，前所未有的森林大火等。高溫導致冰川和冰蓋融化速度加快，海平面平均每年上升5毫米，在過去10年中，南極每年損失的冰量比1980年代至少增加了6倍，但「北極的冰在2015年至2018年冬季已經達到創紀錄的低覆蓋率。」

聯合國氣候峰會科學咨詢組聯合主席、WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，「氣候變化造成的影響正在增加而非減緩。」南極和格陵蘭冰蓋面積急劇下降，導致海平面未來會加速上升。「今年在巴哈馬和莫桑比克目睹的悲慘後果，海平面上升和強熱帶風暴導致了人道主義和經濟災難。」

報告中特別強調，「只有立即採取全方位的措施，在各個經濟領域實施深入『去碳化』，加大對生物多樣性，以及能夠吸收碳排放的自然生態系統的保護，同時進一步支持從大氣中移除二氧化碳的相關技術手段，才能幫助國際社會實現《巴黎協定》中所設立的目標。」

將近60位的各國元首，將於今日在紐約舉行「聯合國氣候高峰會」，討論氣候變遷的因應之道。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（AntónioGuterres）表示，這場會議的目的是採取行動而非言語，「我不要發表華麗的演講，而要作出具體的承諾。」

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