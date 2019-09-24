揮別「灰豹」運動鞋　陸勤部服裝定補大升級

軍聞社／記者周力行報導

陸軍個人服裝補給升級了！從今年度開始陸階官兵在個人服裝補給方面有了很大的改變，除了運動鞋換發知名品牌跑鞋外，在各個品項都有明顯的進步。負責該項定補業務的陸軍後勤指揮部補給處，戮力推動服裝補給革新工作，獲得基層佳評回饋，嘉惠官兵。

首先在運動鞋部分，民國98年以前撥補俗稱「白豹」的運動鞋相信是多數人服兵役的共同回憶，98年至107年間換發「灰豹」也持續使用10年；至今年陸勤部全面升級成知名品牌慢跑鞋，顏色款式都符合年輕官兵喜好，同時品質與功能性也較以往大幅提升，型號不符還能洽各地區補給分庫或全國13家直營門市更換，品項與服務同時升級。

貼身衣物方面，原本冬夏兩季的長、短袖圓領草綠色內衣也換發數位迷彩圓領衫，夏季短袖採用百分之百聚酯纖維（中空異型斷面紗）、具有吸濕、排汗、快乾、透氣等優點；冬季長袖則採用遠紅外線保暖紗及內刷毛設計，提升蓄熱保暖效果，等同市售發熱衣功能。

男用內褲以往撥補的都是純白純棉內褲，舒適度雖然足夠，但款式對年輕官兵而言普遍不太能接受；這方面的心聲陸勤部也聽到了，今年換發的灰色平口褲材質款式都相當受歡迎，除了採用除臭抗菌、吸濕排汗、觸感柔順的布面外，並搭配側邊散熱網布及彈力腰邊，穿著無痕舒適。

同時短襪材質也採用抗菌、防臭及吸濕排汗的材質，襪頭對目縫合增加舒適感。此次撥補的品項，陸勤部對官兵的照顧可說是從頭到腳都全面提升。

另外，就外島、高山偏遠地區服役的官兵所撥補的保暖手套、保暖褲及保暖襪，以及後勤官兵的連身工作服、戰車成員的防火服其實陸勤部都設計完成，並已在驗證階段，在不久的將來就能送到官兵手上，舒適度及功能性也大幅提升。