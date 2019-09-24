客戶很重要　但呵護自己更重要！壓力造成的頭皮問題讓Dyson來照顧！

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▲身為隨時在與時間賽跑、身處高壓工作環境的廣告企劃，容易因為精神壓力造成頭皮敏感，頭皮保養不可輕忽。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

平時走在路上、搭乘公車、轉乘捷運時，你是否曾經因爲一張圖片、一句文案、一段影片，引起你心中共鳴？其實每個成功的廣告，都是藉由行銷企劃長時間努力的結果，身為一個廣告企劃，要不斷發想時下最新、最能引起共鳴的idea，每一個環節都在跟時間賽跑，長時間的精神壓力一一反應在身體上，讓廣告企劃Jimmy最困擾的，就是精神壓力讓頭皮變得敏感，他也一直在找尋快速又方便的頭皮保養方式。

▲行銷企劃總是在滿足客戶的需求，卻常常忽略自己的頭皮需求，出油、掉髮讓人超困擾。



能了解客戶需求，並對症下藥寫出完美的企劃案，是身為企劃的Jimmy最看重的事，因為求好心切，總會花上很多時間做功課、時刻都在思考更好的點子，長期處在高壓、時間不穩定的工作環境，因為精神壓力導致頭皮容易出油甚至掉髮，下班回家後也只想休息，常常懶得吹頭髮就直接睡覺，更不用提要擠出時間做頭皮保養，一直擺脫不了這樣的惡性循環，這也讓Jimmy的頭皮問題越來越嚴重，讓Jimmy開始重視頭皮健康的重要性，並挑選了Dyson Supersonic™吹風機來解決他的頭皮需求。

▲Dyson Supersonic™能快速吹乾頭髮還不傷頭皮，完全是懶人福音。

Dyson Supersonic™吹風機的氣流倍增技術，透過大風量快速吹乾頭髮與頭皮，改善過去懶得花時間吹乾頭髮與頭皮而造成的頭皮潮濕敏感困擾，只要一半的時間就能讓頭皮恢復乾爽，特殊的智慧溫控科技在吹髮同時還能兼顧護髮效果，避免高溫傷害因壓力而敏感的頭皮，吹髮護髮一次完成。

▲臨時要去拜訪客戶也不擔心，快速吹整好專業完美的髮型，再也不用頂著一頭亂髮去提案。

Jimmy最喜歡多款造型吹嘴，可針對不同髮質吹整及快速造型，突然要出去拜訪客戶，可不能頂著一頭熬夜的亂髮出現，造型集風吹嘴，吹送快速且集中的氣流，造型更方便，出門時可以很快做到自己想要的造型，就算已經熬夜三天、趕提案趕到快崩潰，還是能維持完美的髮型，讓客戶眼睛一亮。

▲多款造型吹嘴，滿足不同髮質的需求。

Dyson Supersonic™吹風機的內含多款吹嘴配件，有利用平順氣流讓你能自然修整秀髮的順髮吹嘴；新一代捲髮烘罩經過改良、有助於減少毛躁，可吹整出線條明確的捲度或是自然的微捲；柔和乾髮吹嘴則可吹送溫和涼爽的氣流，不刺激頭皮。身為隨時身處壓力中的現代人，頭皮養護先做好，未來才不會有煩惱，跟時間賽跑的時候就讓Dyson Supersonic™吹風機做你的後盾。

壓力大導致的頭皮問題，讓Dyson來幫你照顧，產品連結：https://ppt.cc/fpjr2x