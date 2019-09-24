月球空氣稀薄，改約你去宇宙旅行好嗎？

galaXsea是全世界第一個使用3D列印成型的太空太陽帆船。這種未來願景從另一個層面上來看，可試驗設計師的創造力，將其從平凡的規則中剝離出來。通過這個項目，設計發起人兼製作eugeni quitllet邀請創意人士重新思考地球物種的未來，但不是在地球上，而是從太空出發。

「我記得當未來是關於將地球人留在無聊的火箭或單個太空艙中時，」quitllet如此說，「科學家們正在追求生活在月球洞中或在火星沙漠中建造定居點的夢想，這些建構未來的想法曾經讓我們感到興奮，也似乎是唯一可能的想法......誰能責怪我們沒有其他夢想？這是我們唯一獲得的未來願景。」

這個有趣的概念取名為galaXsea（星系和大海）表達了歡迎空間的遊客，藝術家，科學家和任何願意去思考未來的人，一同體驗被美景環繞並獲得沉浸在一個獨特的空間體驗。在它裡面，夢想與現實之間的界限變得模糊。身為工業設計師同時也是繪畫和雕塑家的quitllet說，未來是讓藝術家各退一步，去尋求現實和想像的更大圖景的觀點。

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