9年少了30％　天母百貨市場規模恐跌破100億元

▲大葉高島屋周年慶在天母百貨中搶先開跑。（圖／大葉高島屋提供）



記者蔡惠如／綜合報導

一向以異國風情為特色的天母地區，清幽的建築與低調消費族群，是許多老台北人心中的「高端地帶」之一，今年6月底，在地經營30年、成為地區地標之一的麥當勞結束營業，雖外傳是房東漲租趕走房客，但也有專業人士分析背後因素恐為商圈衰退。通路業者也表示，今年天母地區的百貨總業績，恐會跌破100億元大關，但大葉高島屋則感覺樂觀，「不會低於100億元」。

▲天母商圈人口外移，百貨市場規模也跟著下滑。（圖／大葉高島屋提供）

近年許多店家紛紛撤出天母商圈，連陪伴天母人長大的麥當勞，也在6月底結束營業，當時便有房地產專業人員分析，若真的有成長態勢，漲租不會是最大問題，商圈的持續衰退，沒有後續的成長才是主要原因。

天母地區目前有3間百貨公司，分別為SOGO天母店、新光三越天母店與大葉高島屋，大葉高島屋在2014年砸10億元大改裝，但商圈情況持續衰退，2015年中日資撤出，由台灣團隊全部接手，僅保留高島屋名號，目前與新光三越天母店加總起來的業績規模，約在50億元上下，但今年商圈持續衰退，業界人士表示，今年要撐住這個水平「有點考驗」。

▲SOGO天母美食街日前改裝開幕。（圖／SOGO提供）

SOGO天母店2009年開幕，則因鄰近芝山捷運站，有交通之便，加上腹地可以擴大至石牌、北投地區，以及淡水、蘆洲等商圈，大葉高島屋董事長葉喬智表示，SOGO開幕約2年，將天母地區聚客力拉升到新高點，總市場曾達到150億元，但這幾年慢慢下滑，目前市場規模約在110億元致120億元左右，天母近年人口外移，今年卻傳出台商回流、港人置產等趨勢，葉喬智仍保持樂觀：「我想之後的市場不會低於100億」。

SOGO天母店表示，去年營業額達到48億元，近期也看準餐飲聚客力，斥資2500萬元改裝美食街，今年預計挑戰50億元大關。大葉高島屋也表示，一年營業額約40億元，今年也會盡量守住40億元關卡，新光三越天母店則約16億元，確實已逼近百億大關。

大葉高島屋周年慶即將在10／3至10／22開跑，預計業績目標7.2億元，比去年成長2％～3％，新光三越與SOGO天母則分別在11月初與11月底登場。