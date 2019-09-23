華碩搶攻印度手遊市場   施崇棠親赴新德里發表「ROG Phone II」

▲華碩董事長施崇棠率領團隊在新德里發表最新電競手機ROG Phone II。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

搶攻印度手遊市場，華碩（2357）今（23）日由董事長施崇棠率領團隊在新德里發表最新一代電競手機「ROG Phone II」，以及其全方位專屬擴充配件，包括可提供雙螢幕手持模式的「TwinView II雙螢幕基座」、「GamePad遊戲控制器」，還有能讓手機瞬間成為桌機，以滑鼠與鍵盤操作的「桌上型遊戲基座」等，並宣布自2014年以來，連續第五年與當地最大電商Flipkart攜手合作。

華碩董事長施崇棠表示，新一代ROG Phone II，除延續前一代ROG Phone的剽悍效能、強大散熱系統和一應俱全的專屬配件，還全面提升及優化軟、硬體等應用，就是希望打造出一支真正瞭解玩家的電競手機，提供其極大化的勝利優勢，稱霸遊戲世界。

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▲華碩董事長施崇棠在印度發表ROG Phone II。（圖／華碩提供）

華碩深耕印度多年，儘管當地手機市場波動劇烈，根據知名市調公司最新報告顯示，今年第二季華碩手機線上通路出貨年成長率高達26%，為當地成長最快速的品牌之一，在Flipkart上更是前三大熱銷品牌。

此外，在今年六月發表新一代ASUS 6Z(同台灣ASUS ZenFone 6)智慧型手機後，也帶動整體強勁買氣，華碩手機一舉躍上高階產品(INR 30~45K) 市佔第三名，表現亮眼，未來華碩將持續深入當地使用者需求，帶給印度消費者絕佳體驗。