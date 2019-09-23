「海劍二」防空飛彈測試又脫靶　海軍小神盾研發進度落後

▲台北國際航太暨國防工業展，國軍展示海劍二型防空飛彈。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

由中科院研發，代號「定海計劃」的海劍二防空飛彈系統，預計今年年底完成全功能系統的性能測試、2020年完成初期作戰測試，但是現在卻傳出在8月中旬進行的試射「脫靶」，這使得明年完成初期作戰測試並進行量產的計畫進度落後。

根據《上報》報導，中科院研發海劍二防空飛彈系統，海軍規劃首先安裝在沱江艦、新型兩棲船塢運輸艦以及新一代飛彈巡防艦（小神盾）這三型軍艦上，在今年6月通過進行抗電子干擾的控制與導引實彈測試後，8月中旬進行全功能系統性能實彈陸上測試時，卻又發生了「訊號給錯且誤導飛彈」，讓飛彈「脫靶」的測試失敗。

這次的試射脫靶，連帶導致海劍二防空飛彈系統登上「高雄艦」，進行海上全功能系統性能實彈測試的時程受到影響，若今年底無法進入海上測試，2020完成初期作戰測試，以及2022年開始量產的目標可能都要向後推遲。

因海劍二防空飛彈也是要安裝在代號「震海計劃」新一代飛彈巡防艦（小神盾）上，目前新一代飛彈巡防艦所面臨的技術問題更大，除新一代迅聯戰鬥系統的整合問題未解決，連同垂直發射系統及整合式電戰系統都未如預期整合完畢，加上還有主動式相列雷達的問題，目前正在國際間尋求協助，這些都讓中科院各計劃小組壓力倍增。