限額1000名！郭台銘感恩之旅28日台北登場　上網報名再抽「驚喜小禮物」





▲郭台銘。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘將從本周起於全台舉辦「感恩見面會」，郭辦表示，28日星期六會在三創生活園區進行果粉見面會，限額1000名，一定要點選報名網址進行報名，並且拿到QR Code後才能入場，未來中南部場次會再行公佈。

郭辦表示，千呼萬喚果粉見面會台北場，限額1000名，一定要點選報名連結進行報名動作，持有QR Code才能入場，現場會抽100名幸運粉絲與郭台銘拍照，入場者也有驚喜禮物，接下來還有台中及高雄場次，中南部的朋友可以再稍等一下。

郭辦提到，應粉絲要求，希望活動能小型一些，才可以拉進與郭台銘的距離，目前台北先試辦一場，活動上限人數為1000人，中南部場次之後會再行公佈。

根據活動頁面上的規劃，見面會活動包括「郭董面對面」、「郭粉大聲公」、「幕僚真心話」 ，以及雙躍關懷協會、展夢圓藝術舞蹈團的慈善表演。

報名連結請點此

【果粉見面會台北場】

●時間：9月28日（六）14：00－17：00

●地點：台北三創生活園區（市民大道三段2號）

●費用：免費

●注意事項：請於活動當天持QR code於「報到處」報到並領取入場證，凡參加者都需報名。本活動座位有限，敬請提早入座，恕不保留座位。無QR code者，現場不開放進入。

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