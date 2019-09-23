赴日必吃！日本超商5款「深夜美食」台灣也能買了　章魚燒、烤飯糰通通必吃

▲全家首次導入8項日本冷凍食品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看好台灣消費者赴日旅遊必吃超商冷凍食品，全家便利商店首次導入8項日本冷凍食品，其中5項為日本全家熱銷商品，如小吃類熱銷第一名的章魚燒、番茄奶油蝦仁義大利麵、烤飯糰等，將於北部區域限定販售，提供消費者多元選擇。

根據經濟部統計，台灣調理食品產值超過430億，其中冷凍調理食品銷售額一支獨秀，佔台灣整體調理食品產值近8成，為調理食品成長的主要驅力。瞄準冷凍食品商機龐大，全家除了引進日本全家熱銷商品外，也在淡水海都店、龜山新城店成立冷凍機能型門市，店內冷凍商品突破百項。

全家表示，台灣人口熟齡化、雙薪家庭及單身趨勢崛起，因此提早佈局冷凍商機，從冷凍食品產線、低溫物流、店舖冷凍空間擴增三線並進，去年更推出剪刀拆開、覆熱即食的「媽媽煮藝」系列，一舉帶動上半年冷凍商品業績較前年同期成長近4成，為新一代小金雞。

對此，有鑑於消費者覆熱料理需求持續攀升，全家今年進一步規劃冷凍機能店型，目前先推出淡水海都店、龜山新城店兩間門市，並首次設立兩門永豐餘生技冷凍商品專櫃，導入高麗菜水餃、蔥抓餅、干貝上湯白粥等近50項人氣商品，單價落於85～300元間。

全家指出，將持續強化冷凍商機產業鏈佈局，並聚焦於冷凍商品、低溫物流、店舖冷凍空間三方面。其中在冷凍商品部份，將持續觀察消費者需求開發冷凍商品，預計今年店舖中的媽媽煮藝冷凍商品將超過50項，全力搶攻冷凍商機。



至於小7則首次推出4℃低溫控管功夫菜。即日起攜手高雄馳名35年的「鄧師傅功夫菜」，雙方首次跨通路合作，首先端出「獅子頭」及「三杯杏鮑菇」兩道聯名功夫菜，單一價59元，提供消費者24小時購買。

小7表示，早於2010就開始經營中食商機，陸續推出個人化、家庭冷凍料理、御料小館等系列，商品結構涵蓋主食、熟菜及湯品等，品項數多達50種以上。其中觀察到熟菜近年業績快速成長，因此與松稜滷味、得意中華、元進莊等知名店家合作，今年業績已較去年同期成長2成以上。

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