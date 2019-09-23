「斷交跟一國兩制有何關係？」　韓國瑜批蔡英文：忽略問題的本質





▲韓國瑜23日晚間直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書影片）

記者袁茵／綜合報導

台灣在5天內接連失去2個太平洋友邦，繼索羅門群島16日與台灣斷交後，吉里巴斯又在20日轉向大陸，使總統蔡英文在臉書喊話，不接受中國大陸「一國兩制」。對此，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜23日晚間表示，斷交跟一國兩制有什麼關係？不要把自己遇到的挫折跟困難，歸咎在其他事情上面，忽略了問題的本質。

針對索羅門群島、吉里巴斯與台灣斷交，韓國瑜23日晚間開直播時提到，一周內有兩個國家斷交，會對國人心理影響很大，蔡英文上任已斷了7個邦交國，「建交的一個都沒有！」蔡英文還把它推到一國兩制，「我特別要澄清，馬英九執政8年，馬英九有接受一國兩制嗎？陳水扁執政8年有接受嗎？現在蔡英文執政3年半，有接受一國兩制嗎？未來有可能接受嗎？」既然不可能接受一國兩制，那「斷交跟一國兩制有什麼關係？當然沒關係！」

韓國瑜表示，民進黨為了推卸責任，把所有斷交原因都推到一國兩制上面，這是非常令人擔憂的，外交是中華民國現在非常重要的，邦交國數量已經越來越少了，一定要珍惜每一個現有外交關係的邦交國，「如果再斷一個邦交國，外交部長一定要下台！而且蔡英文一定要拿出作為跟方法！不能讓外交邦交國一個又一個斷掉，這個影響實在是非常重大！」

「最重要的是，不要動不動怪到一國兩制頭上！」韓國瑜強調，要面對問題，如何解決外交困境，蔡政府弄了一個新南向政策，「事實上根本走不通！」然後兩岸關係極具冷凍，台灣對外的關係寸步難行，所有國際組織無法參加，「蔡英文總統，你說最能夠保護中華民國主權，請問妳保護了什麼？」

最後，韓國瑜說，做什麼事情都是將心比心，只要是對外的事情，2300萬同胞都會團結一致，但不要把一些自己遇到的挫折跟困難，去歸咎於其他的事情上面，而忽略問題的本質。

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