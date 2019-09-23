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韓國瑜直播痛批警政署「醜化高雄」：誰還敢來觀光

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▲▼韓國瑜直播痛批警政署醜化高雄，這樣誰還敢來觀光。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜直播痛批警政署醜化高雄，這樣誰還敢來觀光。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

記者林彥臣／綜合報導

高雄最近因為「直播主之亂」所引起的暴力事件，讓高雄治安亮起紅燈，警政署甚至因此南下進駐，高雄市長韓國瑜對此在直播中回應表示，警政署大小眼、有違比例原則，這樣醜化高雄誰還敢來觀光。

韓國瑜在直播中第一個回應的就是治安問題指出，他對於治安有不同的解釋，人民要的是安居樂業，所以他告訴警察同仁安居在前面、樂業在後面，安居是吃的安全、住的安全、行車安全，樂業是百業都興旺，做生意賺錢能夠比較容易養家活口，可是沒有治安就沒有一切。

韓國瑜說，根據警政署的資料，今年1~8月高雄的破案率僅次於新竹、嘉義排名第三，最近要抹黑韓國瑜，動不動就用高雄街頭槍聲大作、治安敗壞完全是胡說八道。

韓國瑜舉例，今年6月桃園一個停車場發生持槍挾持人質事件，內政部跟刑事警察局有沒有進駐桃園？沒有；這個月月初桃園又發生槍擊案，內政部跟警政署有沒有進駐桃園？沒有；上個星期屏東也是直播主，被挾持手腳全部被打斷，警政署有沒有進駐？沒有，都是各縣市警察同仁冒著生命危險，非常認真的去緝凶，高雄也是一樣，去逮捕這些犯罪分子，一口氣逮了8名，抓到2支手槍、35顆子彈，同時在中和也把這連姓的主播逮捕到案，都是按照標準的程序。

▲▼連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄近日因為直播主之亂，治安亮起紅燈 。（圖／地方中心翻攝）

韓國瑜說，重點來了，為什麼桃園發生槍擊案、屏東發生這種暴力事件，高雄也發生這種事情，為什麼內政部警政署要大小眼，對高雄要特別吹毛求疵，現在觀光業非常不好，因為大陸自由行停止，整個觀光產業賺錢越來越辛苦，所以市政府不斷拜託海內外觀光客來高雄觀光旅遊，「照你內政部跟警政署這種做法，把高雄這個城市醜化成這個樣子，誰還敢來觀光，沒有人敢來觀光了！」

韓國瑜強調，這是一個比例原則，行政院內政部警政署不能因為「高雄是國民黨韓國瑜在執政」每一件事情都放大還看，請肯定一下高雄的警察人員與警察的眷屬，他們是這麼辛苦地在辦案，也拜託海內外的朋友要對高雄的治安有信心，歡迎來到高雄旅遊。

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