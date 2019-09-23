工研院無人機登上國際舞台　獲得杜拜基金第一輪奬金贊助

▲左起為工研院機械所所長胡竹生和工研院機械所組長彭文陽。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導



工研院今（23）日宣布，入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），是亞洲唯一入圍的研發機構，並與國際間知名的無人機公司，如成立20年的英國Vulcan UAV公司、多次獲獎的美國DV8 tech公司、德國KopterKraft公司等共同入圍並駕齊驅，榮獲首輪競賽獎金6萬美元贊助。

工研院表示，這次競賽是由總部位於阿布扎比的全球知名新創公司孵化器Krypto實驗室（Kryto Labs）所主辦，賽程長達三輪，兩年中將徵求各國好手競逐總獎金價值150萬美元的殊榮，目前在競賽官網入圍名單上，點擊工研院圖示，更可見台灣國旗飄揚海外，為台灣爭光。



根據DRONEII.Com研究報告顯示，全球無人機市場從2018年140億美元躍升到2024年的430億美元，年複合成長率(CAGR)約20.5%；2021年時，商用無人機可望銷售突破一百萬台，無人機市場潛力強勁，常見的應用包括再生能源與風力檢測、巡檢、運輸和貨物倉儲等領域，相關無人機服務和軟體應用成長快速。



工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，工研院高負載高續航無人機入圍杜拜國際無人機競賽，這場長達兩年的競賽是全球矚目的無人機盛事，競賽在多旋翼類別設定50公斤負載能力門檻，並在純電動力類續航力要求45分鐘以上，純油或油電動力類續航力要求180分鐘以上，更期待參賽的無人機能具有自動避障與系統容錯等多項先進技術。



工研院高負載高續航無人機大放異彩，今年1月榮獲美國CES 2019創新獎外，近期更入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），榮獲第一輪競賽獎金，而高負載高續航無人機不僅可應用於農業、消防救災或巡檢，目前已和苗栗縣政府合作進行銅鑼杭菊農藥噴灑、新北茶園農藥噴灑，也曾協助屏東枋寮農會運送芒果，改善農村勞動力缺乏的問題。