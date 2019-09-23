「從沒說過高雄市府要採石油」　韓國瑜談4大前提：我被抹黑一年多





▲韓國瑜23日晚間直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書影片）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜23日召開總預算編列說明會時，被民進黨議員高閔琳詢問挖石油預算在哪裡？他回應「誰說要挖石油？」引來大批民進黨議員不滿，還有不少網友直轟他「不認帳」。對此，韓國瑜23日晚間開直播時強調，「我從來沒說過高雄市政府要採石油」。

針對他23日上午在總預算編列說明會時，否認太平島挖石油一事，韓國瑜晚間在臉書直播時提到，「我覺得太平島挖石油這事情，已經黑我黑了一年多了！」

韓國瑜表示，他有講過4個前提，第一是到底有沒有石油？中油分別在民國100年、102年去探勘，如果沒石油，為什麼要去探勘？第二是有沒有國際投資客願意投資？第三是行政院有沒有決心開發？第四是周邊國家、地區有沒有共識，能不能認同台灣準備開採石油？這幾個前提講完之後，才覺得太平島屬於高雄旗津區中興里，那高雄負債3000多億、財政困難，如果真要開採石油，「拜託，盡可能讓高雄人分一杯羹！」

「就是如此！我從來沒說過高雄市政府要採石油！我也沒說過高雄市政府要賣醬油！」韓國瑜說，民進黨議員為了攻擊這個，不停抹黑扭曲事情，但「很簡單！有沒有國際投資客？有沒有石油？行政院要不要開發？周邊國家能不能產生共識？如果都達成了，當然，我們高雄市政府也許有個機會，可以在石油開採分一杯羹，解決高雄3300億負債！這講法有什麼錯誤？沒有任何錯誤！」

韓國瑜稱，說他當上高雄市長就要去採石油，天天抹黑他，但「我並沒有寫在政見裡面！」所以現在這群人不停抹黑扭曲攻擊，好像把他想成一個傻瓜一樣，「我想這每一個邏輯都清清楚楚，好不好？」

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