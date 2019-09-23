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17歲傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭前「比愛心」走下堤防…隔10小時2屍浮上岸

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▲▼蘭潭情侶溺斃。（合成圖／記者翁伊森攝、讀者提供）

▲蘭潭情侶比愛心後溺斃。（合成圖／記者翁伊森攝、讀者提供）

記者柯振中、翁伊森／嘉義報導

嘉義蘭潭日前發生小情侶溺斃的事件，17歲的洪姓少女與22歲的黃姓男友在堤防聊天、比愛心，隨後2人就一前一後走入蘭潭，溺斃在潭中，遺體相隔10小時後才被打撈上岸。消息人士指出，洪姓死者是傳播妹，黃男又有「嘉義謝霆鋒」的稱號，2人沒有感情糾紛，家屬也沒有反對2人交往，死因仍令人費解。

嘉義市9日發生了小情侶溺斃事件，洪女與黃男凌晨騎車前往蘭潭根公園，坐在堤防吹風聊天，身邊還放有一手啤酒，大約凌晨4點左右，黃男率先起身，緩緩走下堤防，一步一步踏入蘭潭中；洪女見狀後，沒有進行阻止、呼救，反而跟隨男友的腳步，一起翻越堤防。

依據監視器畫面，2人走入蘭潭前，手互相搭著間，緊緊依偎在一起，還伸出手朝潭水比了愛心，但30分鐘後先後爬下堤防，走入水中，接著就傳出溺斃的消息。

▼2人在蘭潭前比了愛心。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼蘭潭情侶雙雙溺斃。（圖／記者翁伊森翻攝）

直到9日晚間9點左右，有民眾發現少女浮屍，嚇傻報警，才知道這起命案，並在10個小時之後才把黃男的遺體打撈上岸。

黃男的父親得知消息後，悲痛表示，兒子住在嘉義市，女友是台中人，2人才交往約3個月左右，期間兒子也有帶女友回家，2人沒有任何異常、家人也沒有反對這段戀情。他指出，2人感情相當平穩，沒有吵架，也沒有發生過不開心的事情，不知道為什麼會發生這種事。

根據《時報周刊》報導，消息人士指出，2人疑似有經濟困難，男方有毒品、酒駕前科，近日即將因公共危險罪入獄，可能是因此心情不好，才會到潭邊喝酒，引發這起事件。

▲▼嘉義蘭潭，少女、男友相繼溺斃。（圖／讀者提供）

▲洪女的閨蜜說，洪女當過檳榔西施、傳播妹。（圖／讀者提供）

洪女的閨蜜向警方說明，洪女當過檳榔西施、傳播妹，跟黃男認識了將近一年，直到今年6月才正式交往；交往期間，2人疑似有因為金錢問題吵架，洪女還賣掉戒指、手機來過活。

閨蜜悲痛指出，洪女是洪家的養女，身世相當坎坷，因為生父、生母無力撫養，才被送到洪家，下個月12號準備要生日，所有好友都在計畫怎麼給出驚喜，沒想到居然接到這種噩耗。

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▼閨蜜悲痛說明，洪女下個月就準備生日，所有朋友都在計畫如何辦生日派對。（圖／讀者提供）

▲▼嘉義蘭潭，少女、男友相繼溺斃。（圖／讀者提供）

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