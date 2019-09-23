影／譴責屯門示威者試圖搶警槍　港警：必用相應武力　後果要自負！

▲21日屯門有示威者試圖搶奪警員配槍。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中上週末又爆發多起警民衝突，甚至有示威者在屯門試圖搶奪警員的配槍。對此，警察公共關係科總警司謝振中23日警告，若有人企圖搶走警方的裝備或配槍，警方必定會使用相應的武力制止，示威者後果要自負。

謝振中23日在記者會上指出，上週六警方在屯門驅散示威者期間，一名警員被數十人「瘋狂追打」，甚至有示威者伸手拉扯警員配槍。他對此特別警告，「任何人企圖搶去警察的裝備或配槍，警員必定會使用相應的武力制止，後果自負」。

至於何謂「相應武力」，行動部警司方志堅則說，會按現場情況決定是否要開槍，因為警例首先最重要的是保障自己及他人身體免受傷害，使用武力時會考慮必要性及相稱性。他又稱，「警方有向警員提供包括防搶槍的訓練，以避免警員日常執勤時遭搶槍，如有警員發現自己身體將受傷害，將武力升級是『理所當然』。」

此外，香港警察隊員佐級協會主席林志偉23日也發聲明，表示早前聽過有人在網路上慫恿他人或聲稱要搶去警員的配槍去傷害，甚至殺死警務人員，他嚴正指出「警槍是執勤的第二生命」，如果警槍被搶走，也就意味警員生命不保，並直言「只要你踏出這一步，我們將在別無選擇下做出唯一且必須的決定。」

▲21日屯門有示威者試圖搶奪警員配槍。（翻攝Youtube／我係香港人HongKonger）



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