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柯文哲看親民黨總統門票：郭台銘不選　王金平就想選

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▲▼柯文哲《生死之間》新書簽名會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲出席《生死之間》新書簽名會。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選總統後，「郭柯王」動向備受關注。前立法院長王金平正在考慮爭取親民黨的總統大選「門票」，等於與台北市長柯文哲搶同一張門票。對此，柯文哲23日出席簽書會時受訪表示，王金平以前有講過如果郭要選他不選，「現在郭不選那他就有資格，他就想要去選。」

王金平23日受訪時被問到是否考慮爭取親民黨的門票，更語帶玄機回應「可以這麼解讀」，親民黨秘書長李鴻鈞也證實，王金平確實有找人接觸親民黨主席宋楚瑜，但宋、王兩人還未正式見面。

▲▼柯文哲《生死之間》新書簽名會。（圖／記者楊亞璇攝）

由於王金平正與親民黨正取2020總統大選門票，被問及是否與王金平都需要這張門票，柯文哲表示，「每個人都可以喜歡做或想做的事情去處理就好，我倒是沒有什麼特別意見，這變成是人家私人之間的問題，我們要發表什麼評論，不必要吧」。被問到王有聊過嗎？柯文哲說，「他以前有講過如果郭要選他不選，現在郭不選那他就有資格⋯他就想要去選。」

不過柯文哲也曾說過「郭不選我就選」，柯則是推稱，「沒有，郭不選我就很痛苦」至於是否與宋楚瑜聯繫？柯文哲說「還沒，還沒，我不曉得，他們在排」。

▲▼柯文哲《生死之間》新書簽名會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲北市府顧問出席《生死之間》新書簽名會。（圖／記者楊亞璇攝）

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